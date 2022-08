La ITV de Granda arranca con los primeros usuarios y quejas vecinales

Dan las doce y diez de la mañana en Granda cuando el ruido de unos niños jugando en la pista polideportiva se mezcla con el ruido de las pruebas de cláxones de los primeros vehículos que estrenan la estación de la Inspección Técnica de Vehículos, ITV, de la parroquia. La segunda estación del concejo, tras la saturadísima del camino del Melón en Tremañes, abrió esta mañana sus puertas con relativa tranquilidad, sin atascos, a pesar de que estaban dadas todas las citas. Tras un año y medio largo de polémica vecinal, con varias movilizaciones de los residentes, intentos de permuta entre el Ayuntamiento y el Principado y un recurso legal tumbado por un juez, la ITV de Granda comenzó a funcionar con sus seis líneas para vehículos ligeros y una más para ciclomotores. «Quizás no sea el mejor sitio, pero era necesaria», apuntaron los primeros clientes de un servicio, que aún espera por otro recurso judicial interpuesto por varios vecinos guiados por el abogado Marcelino Abraira.

Con una inversión anunciada en diciembre de 2020 de 2.245.000 euros arrancó Itvasa el tortuoso camino hacia la apertura de la ITV. Una apertura que los vecinos de la parroquia se toman con cierta resignación. Lo cuenta Félix Gómez, el presidente de la asociación de vecinos «Santo Tomás», la entidad que, junto a una plataforma vecinal, capitaneo las protestas. Fue este colectivo el que interpuso un recurso judicial, que fue desestimado, para tratar de abortar la concesión de la licencia municipal a la ITV. «Estamos decepcionados. Sentimos que la han puesto por imposición, independientemente de buscar otras opciones», relata el líder vecinal. «El Principado se desentendió totalmente, tiró hacia adelante. Y el Ayuntamiento se puso de lado concediendo la licencia sin tener en cuenta los daños y consecuencias para no enfrentarse al Gobierno regional», añadió Gómez.

Susana Suárez fue de las primeras usuarias. Le caduca la tarjeta de la inspección técnica ahora en septiembre. «En Tremañes me daban cita para noviembre. No es justo que no puedas usar el coche, lo necesito para trabajar», desgrana la mujer, que es educadora infantil. «Era necesaria una nueva ITV, en esta o en otra ubicación. Era eso o que dieran un margen los agentes de la Policía sin multar», aclaró.

«Fui a Tremañes esta mañana y de ahí me mandaron para acá», señaló, por su parte, Rosa Martínez, una mujer de 86 años, también en Granda. «Tenía la tarjeta caducada y vengo de Colloto, donde no me daban cita. Esta estación debería estar a las afueras, pero hacía falta», concretó la mujer, que señaló que en el camino hacia la estación se encontró varias de las señales de la estación pintadas con spray negro. De la misma opinión es José Manuel Rodríguez, un gijonés de La Arena que acudió a Granda esperando encontrar alguna hora libre para pasar, sin cita previa, el trámite de la ITV. «Llevo desde junio esperando. Tengo cita en Pruvia para el viernes», indicó. «Poner una ITV en la zona rural va a restar tranquilidad mejor ponerla en un polígono industrial», zanjó sobre la polémica estación.