Ocho de cada diez viajeros de Emtusa se beneficiarán de la rebaja de sus tarifas

Ocho de cada diez usuarios de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) se verán favorecidos por la reducción de las tarifas que entra en vigor este jueves y que, en principio, se prolongará hasta final de año. Una reducción del 30%. Esta rebaja, que es una medida vinculada al Plan Nacional de Ahorro que ha puesto en marcha el Gobierno de España, se aplica a todos los viajes que se hagan con tarjeta o abono que son, precisamente, los métodos de pago que utilizan el 84% de los viajeros de Emtusa, según la memoria de cierre del último ejercicio completo de la empresa municipal.

Ese es el porcentaje del pasado 2021 pero la media de los últimos años siempre ha rondado el 80%. Tanto antes como durante la pandemia, cuando el nivel de uso del transporte público se desplomó. El billete ordinario tiene mucho menor impacto en las cuentas de Emtusa. Y su uso se vincula, fundamentalmente, a gijoneses que viajan de manera esporádica o a turistas. El resto lleva una tarjeta o un bono en el bolsillo. La rebaja de tarifas busca apoyar a quienes tienen en el transporte público su sistema ordinario para moverse en la ciudad y animar a que opten por subirse a él a más personas.

Además de en Emtusa, los gijoneses que viajen pueden ver como estos días se activan campañas similares en los trenes o en el transporte de viajeros por carretera dependiente del Principado de Asturias. Todo ello en base a una financiación estatal.

¿Y cuanto baja el autobús en Gijón? A partir de este uno de septiembre solo mantiene el mismo precio que ahora el billete ordinario, que cuesta 1,50 euros. El viaje con tarjeta bus (tanto la de transporte como la ciudadana del Ayuntamiento) baja de los 0,75 a los 0,53 euros. Y si se usa tarjeta pero se es mayor de 65 años o menor de 26 el salto es de 0,70 a 0,49 euros por viaje. De 0,32 a 0,22 euros el viaje pasa el coste para quienes tienen la tarjeta social reducida. No hay que olvidar que hay otra tarjeta social que permite viajar en el transporte público local de manera totalmente gratuita. Este tipo de tarjetas de Emtusa se gestionan desde Servicios Sociales.

También hay una reducción en el precio de los abonos. El mensual que ahora cuesta 39,70 euros pasará a costar 27,79 euros. La modificación en el caso de abonos mensuales para mayores de 65 años y menores de 26 años es de 30,50 euros a 21,35 euros. Emtusa también incorpora esa reducción del 30% a su nueva propuesta tarifaria en cuanto a los abonos semestral y anual, que ahora tienen un precio de 186,50 y 310,80 euros y pasan a costar 130,55 y 217,56 euros. Todas estas tarifas serán válidas entre el uno de septiembre y el 31 de diciembre.

Estos cambios no afectan a los menores de 17 con tarjeta ciudadana ya que seguirán viajando gratis en Emtusa como hasta ahora. Y siguen los transbordos gratuitos entre distintas líneas dentro de un mismo viaje durante 45 minutos y siempre que se pague con tarjeta.

Otro dato a tener en cuenta, la cancelación múltiple es válida exclusivamente en tarjetas con tarifa bus y el último viajero en abandonar el vehículo deberá conservar la tarjeta cancelada.

El año pasado Emtusa movió 12,8 millones de viajeros. Casi dos millones más que el año anterior pero muy lejos de las cifras de los años previos a la pandemia, que estaban por encima de los 18 millones. De esos 12.822.798 viajes solo se hicieron con billete ordinario 2.036.801. Los cerca de once millones restantes fueron con bonos y abonos. Y de hecho, comparado con el año 2020, el uso del billete ordinario bajó un 10,13% para subir un 25% el uso del bono normal, un 44% el bono para menores de 26 años y un 58% la tarjeta gratuita para menores de 17 años. Claro que hay que tener en cuenta a la hora de hacer estas comparaciones que 2020 no fue, ni de lejos, un año normal ya que muchas actividades siguieron sin ser presenciales por la pandemia. Un impacto que Emtusa nota entre su clientela más joven cuando están cerrados colegios, institutos y centros universitarios. El año pasado se hicieron gratis más de 2,3 millones de viajes. Fundamentalmente por el aprovechamiento que cada vez se hace más de la gratuidad para los menores de 17 años. Algo que además de intentar aliviar la economía familiar intenta fomentar el uso del transporte público sobre el coche privado entre las nuevas generaciones.

Emtusa está intentando este año recuperar la normalidad perdida con la pandemia, que le supuso un golpe más que duro en cuanto a la caída de ingresos y viajeros. No le está siendo fácil pese a que los números de los primeros meses del año no han sido malos y de que este verano lleno de actividades y gente en Gijón hace pensar que los de julio y agosto consolidarán esa tendencia al alza.

Pero la subida del precio del combustible no juega a favor de que cuadren las cuentas. El Ayuntamiento ya ha tenido que hacer una modificación presupuestaria para dar apoyo a Emtusa y no descarta echarle otra mano antes de que acabe el año. La reducción de tarifas que ahora encara no profundizará en el hueco de las cuentas de la empresa municipal ya que está financiado por el Estado.