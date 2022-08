Un culete de oro, para unas bodas de plata

Faltaban apenas unos minutos para que viviera uno de los momentos más felices de su vida, cuando Diego Agüera, el gerente de Sidra Cabueñes, cuenta que perdió el pie de dónde se encontraba. Explica el jefe del lagar que se alzó el domingo con el flamante "Elogio de Oro", el galardón que acreditó a su bebida como la mejor de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón, que, minutos antes de que el jurado le otorgara el primer premio, se puso en su puesto de la plaza Mayor a enfriar su producto y que una reflexión invadió su mente durante algunos segundos. "No sé que sidra tendrán los demás, pero esta está muy buena, sabe muy bien. Si no gano este año, no gano nunca", dice que pensó.

Diego Agüera cuenta todo esto sentado en lo que llama "la mesa de reuniones", una mesa de merendero bajo de un tonel de sidra sostenido por cuatro pegollos que hay en la finca de su negocio. Un negocio familiar, cariñoso, tradicional y de enhorabuena. No solo porque por primera vez en su historia, tras muchos años participando en Gijón, logró el primer premio del certamen. Sino porque además este primer puesto llega cuando el lagar, que hace esquina en el camino del Barreo con la carretera de Santurio, celebra sus bodas de plata. Cumplen ahora en septiembre, Agüera no recuerda el día exacto, 25 años de vida. "Subí al escenario a recoger el premio por un trabajo de 20 años", explica. Sidra Cabueñes es un negocio coqueto. Antes que Diego, estuvo César, su padre, que fue "Tonel de Oro", el premio que se otorga a toda una vida sidrera, en la fiesta gijonesa en 2017. El lagar lo regenta Agüera junto a María Jesús y Luis Argüelles, sus socios. "Hicimos, en 1997, la sociedad con ellos. Como todo, cuesta arrancar. Terminé el COU y no quería seguir estudiando. Lo que sabía hacer de muy pequeño era recoger manzana y esta gente –los Argüelles– las tenían y me ofrecí a ello", relata. "Ellos me sugirieron que ya que había unos toneles de madera y una prensa pues que en vez de vender las manzanas a otro llagares mayáramos nosotros. Echamos las cuentas de la lechera, que siempre salen, y nos pusimos a ello", añade, sonriente. Diego Agüera, que abrió las puertas de su lagar a LA NUEVA ESPAÑA, está a punto de contar cuál es el secreto de Sidra Cabueñes cuando tiene que hacer una pausa en su discurso. Una persona ha entrado en la finca y le grita: –"¡Diego, enhorabuena! Ahora hay que ir a por otro premio", clama desde la lejanía esta persona. –"Gracias, gracias. A ver, a ver", responde Agüera, contento. "Es el panadero", desvela Agüera. El gerente de Sidra Cabueñes no ha parado de recibir mensajes de felicitaciones en las últimas 24 horas. "Tuve muchos mensajes de teléfono. Eran de verdad, de gente que nos tiene aprecio. Un señor en la plaza Mayor se acercó a decirnos que lleva 15 años bebiendo nuestra sidra y que ya no quiere otra. Para mí, eso es un premio también. Es un orgullo", relata, contento. "Al final el premio es un trabajo de 20 años resumido en una hora", dice para retomar el hilo. "La sidra empieza desde el primer momento. Intentamos hacer sidra como se hacía hace 50 años o más. La esencia del lagar es eso. Empezar desde abajo hasta llegar a lo del domingo", describe Agüera. "Lo hacemos todo desde el principio. Planté muchos pomares, limpiamos las fincas, recogemos, mayamos en prensa tradicional con lo que conlleva eso de mano de obra", añade. "El de este domingo es el primer premio que hemos ganado en Gijón, antes hemos ganado otros. Al final esto es un subidón tremendo", insiste. La historia de Sidra Cabueñes arranca en 1997, pero lo cierto es que la tradición lagarera de la finca viene de mucho más atrás. "Aprovechamos la obra civil que había aquí. Era un lagar del siglo pasado, que hacían la sidra con toneles de madera", rememora Agüera. "Eran agricultores y ya que tenían la manzana la aprovechaban para mayar y la repartían con carros de madera y con vacas. Eran familia de María Jesús y de Luis", puntualiza el responsable, que tiene a su cargo a dos trabajadores. Sidra Cabueñes tiene, por cierto, capacidad para producir 440.000 litros de la bebida asturiana, pero suele hacer unos 300.000. "Venimos del tema del coronavirus que nos pilló a todos los llagares llenos. Así que no me apetecía ahora llenarlo todo a bloque por la incertidumbre de la guerra. La sidra, como todo, caduca", reflexiona. Diego Agüera ha dedicado 40 de sus 46 años a las manzanas y 25 a la sidra. Así que su opinión es válida para analizar en qué estado se encuentra ahora el mercado de la bebida asturiana más popular de todas, algo titubeante por la falta de escanciadores. "Está el problema de la falta de escanciadores, pero lo que yo veo es que a los jóvenes les falta estabilidad en el trabajo y eso afecta. Si no hay mucho dinero, no se puede ir a un bar a beber sidra porque habrá que invertirlo en mejorar, en hacer un máster o lo que sea. La economía marca todo el sistema y a los jóvenes les falta eso, estabilidad. Muchas veces ellos hacen botellones porque solo tienen diez euros", opina. Con el "Elogio de Oro" aún caliente, Sidra Cabueñes mandó ayer su caja de sidra para participar en el concurso regional de sidra de Villaviciosa, donde defienden el título de mejor sidra natural que consiguieron el año pasado. Un premio también muy especial, porque aunque afincados en Gijón, los Agüera nacieron en Villaviciosa. Ganar dos años seguidos y más después del éxito de este domingo es muy complicado. Pero no imposible para Sidra Cabueñes, la sidra de moda.