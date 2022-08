"La gente mayor puede aportar al barrio mucho más de lo que nosotros podemos darle"

El Plan Municipal de Mayores, con un marco de actuación hasta 2024, acaba de iniciarse con un proyecto piloto en la zona centro –que busca atajar la soledad no deseada en ancianos con la ayuda de vecinos y comercios– y un plan de dinamización de centros de mayores, a los que la burocracia, cada vez más compleja, complica a las asociaciones de pensionistas que las lideras la gestión de nuevas actividades. Marco Antonio Luengo, responsable de la Fundación de Servicios Sociales, explica que esta puesta en marcha incluirá también elaborar un censo de mayores y sus necesidades y, a partir del año que viene, un "giro" al planteamiento del servicios de teleasistencia, que potenciará que los mayores tengan más vida social fuera de sus casas.

–En el municipio viven más de 8.000 personas de 80 años que residen solas.

–Sí, es uno de los datos que recogimos antes de elaborar el plan en un primer diagnóstico de la mano de administraciones y asociaciones de la ciudad. Lo que buscamos ahora es un enfoque más transversal, porque a veces ocurre lo que llamamos el efecto Mateo: que los recursos no llegan a las personas que lo necesitan y pueden llegar, de hecho, a los que menos falte les hace. Alguien con mucha vida social ya sabemos que se va a enterar de todo lo que se programa y que será el primero en apuntarse a los viajes del Imserso. Pero una persona que apenas sale de casa no accede a toda esa información.

–¿Y qué se busca?

–Alinear los recursos para que lleguen a todas las personas y ayudar a que esas personas sigan viviendo en su casa de forma autónoma durante el mayor tiempo posible. Y ahora empezamos con dos acciones centrales: el proyecto piloto en la zona centro y la dinamización de centros de mayores.

–El proyecto del distrito centro busca atajar la llamada soledad no deseada, y para ello se quiere hacer un censo de posibles afectados. ¿Qué criterios indican ese fenómeno?

–Que las personas se sientan solas. Es algo tan subjetivo como real. Muchas personas viven solas pero tienen una vida social impresionante, y otras, por su forma de ser, no desean tener más relaciones. Son estilos de vida, todos respetables. Esto, también es verdad, es la teoría, pero en la práctica las personas solas que no se relacionan tienen un factor de riesgo importante siempre. Sin relaciones, sabemos que la esperanza de vida disminuye y que los estilos de vida empeoran.

–¿Cómo se hará ese censo?

–Estamos tramitándolo porque, por tema de protección de datos, antes tenemos que justificar bien lo que vamos a hacer. La idea es llamar a todas las personas que viven solas. Veremos que muchas seguramente no viven donde están censadas y que otras se relacionan mucho y no necesitan nada, pero de ahí saldrán también otras que sí están solas y con las que hasta ahora no habíamos tenido contacto.

–La situación de esos mayores podrá cambiar en cinco años, por ejemplo. ¿Se tratará de renovar ese listado?

–Hay varias medidas ya pensadas. A raíz del proyecto piloto de la zona centro, habrá comercios y vecinos que ahora, pero también dentro de un año, o cuando sea, nos avisarán de este tipo de cambios. Más allá de eso, sí es mi intención que el propio censo se actualice cada dos o tres años.

–A raíz de esas llamadas, aumentará en mayor o menor parte la demanda de servicios a personas mayores. ¿Se puede asumir desde lo público?

–Los servicios que tenemos, cosas como la ayuda a domicilio y la teleasistencia, están contratados de tal manera que cuando entran más personas que demandan el servicio se puede cubrir. Y con lo que tiene que ver con otras cosas que nos interesan, como que estos mayores vayan a los centros sociales y que hagan deporte, ahí toda la estructura de la ciudad lo puede asumir perfectamente. No es algo que se cree de nuevas, sino fomentar la participación en cosas que ya se organizan en la ciudad.

–La teleasistencia es el servicio contratado a Cruz Roja, con sus medallones para pedir ayuda.

–Sí, pero ha avanzado muchísimo. La tecnológica nos permite instalar ya en casa detectores de humo y de caídas para alertar de situaciones peligrosos. Y ahora le estamos dando un giro a la teleasistencia, y el año que viene tocará renovar el pliego para potenciarla. El contacto ya existe, ahora ya se planifican llamadas periódicas, hasta para felicitar los cumpleaños de los mayores, y cosas, pero queremos que nos ayude a que la persona se relacione más en su entorno.

–El otro servicio que mencionó, el de ayuda en domicilio, tiene a sus empleadas en huelga desde hace dos semanas.

–Sí. La ayuda a domicilio es un servicio público, pero se subcontrata porque es difícil poder contratar directamente a tanto personal. Sindicatos y patronal, por primera vez aquí, se han puesto de acuerdo en los servicios mínimos a prestar. Y nos pareció muy razonable. La ayuda a domicilio tiene las atenciones personales, las domésticas y los acompañamientos. Y las personales incluyen cosas como el aseo, dar de comer, dar la medicación, así que no podían suspender. Los cuidados domésticos y acompañamientos, pero no tan urgentes como para cohibir el derecho a la huelga de los trabajadores. También es verdad que la huelga está durando bastante, más de lo esperado, y esos cuidados domésticos pueden no ser urgentes durante una semana, pero luego se complican las cosas.

–El otro plan que se activa es el de la dinamización de centros, gestionados por asociaciones de mayores, que recibirán ayuda para abrirse a la ciudad.

–Sí. Los centros funcionan bien, pero se ven limitados. Por ejemplo, muchas de sus actividades dependen de subvenciones, y el mundo burocrático cada vez es más complejo y las asociaciones más pequeñas empiezan a no poder perder tanto tiempo gestionando facturas y papeleo. Es un lío y no les aporta nada. Queremos encargarnos nosotros de eso, hacer un apoyo grande al apartado administrativo y de la infraestructura. Y por otro, las actividades que piden los centros dependen a veces de la capacidad que tienen de movilizar a la gente. Y pasa lo mismo, que no todas llegan a todo. Ahora queremos blindar unos mínimos. Y luego hay otra premisa: siempre vemos los mayores desde el punto de vista de las cosas que podemos hacer para ellos, pero no al revés.

–¿En qué sentido?

–Que los mayores tienen mucha más capacidad de hacer voluntariado, de organizar cosas, de aportar a la ciudad. Creo que tienen mucho que más aportar al barrio en el que viven que lo que les podemos dar nosotros. Porque muchos de estos mayores que están bien y, si les ayudamos, estarían encantados de ayudar a otros mayores que no están tan bien, por ejemplo. Y, si te pones a pensar en los barrios, ¿qué sería de ellos sin los mayores? Los jóvenes vivimos en un barrio, pero trabajamos en otro, vamos a mil sitios, nos vamos de vacaciones. Si desapareciesen los mayores de los barrios, cerrarían los comercios locales, por ejemplo. Por eso queremos que los centros de mayores sean un espacio más dinámico y quitarles la carga burocrática. Porque pueden seguir aportando socialmente.

–El proyecto piloto habla también de "comercios amigables", de animar al gremio a hacer sus locales más accesibles con sillas y carteles en letra grande.

–La propia Unión de Comerciantes está muy sensibilizada en ayudar a las personas. Si un comercio de barrio no tiene una silla para sentarse, no es porque no quiera, es porque no ha caído nunca en que eso es necesario. Y lo que queremos hacer con los comercios es guiarles para que tengan en cuenta esos detalles.

–Siempre se habla de que la inversión en lo comunitario implica ahorros económicos a la larga, también en sanidad.

–Claro. Porque que las personas mayores se relacionen y hagan ejercicio y tengan hábitos saludables hace que vivan más y que sus enfermedades crónicas mejoren. Los ahorros en costes son fundamentales. La consejería de Salud, a través de Salud Pública, es muy consciente de esto. El área sanitaria también está muy interesada, y los centros de salud. Y el Sespa quizás debe cambiar el chip, porque a veces con la saturación que sufren dedican todas sus energías a la atención inmediata, cuando se debería dejar siempre un poco de espacio a lo comunitario. Pero en general todos estamos en la misma línea.