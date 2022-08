Se grababan vídeos que subían a una conocida red social acusando a una mujer y a su hijo de la comisión de varios delitos, entre ellos el tráfico de drogas y de tener varios antecedentes penales. Dos mujeres fueron identificadas por la Policía Nacional de Gijón como presuntas autoras de un delito de calumnias a través de internet. Las dos acusadas, de 30 y 38 años, utilizaban seudónimos en sus perfiles para no ser identificadas. Si bien, una vez los investigadores se pusieron manos a la obra pudieron dar con ellas sin problemas y determinar que ninguna de las dos residía en Asturias.

La investigación comenzó una vez que la víctima, vecina de Gijón, decidió plantear una denuncia en las dependencias policiales. La mujer manifestaba que haber sufrido una serie de calumnias en la red social "Tik Tok", una aplicación muy popular y que permite subir a los usuarios vídeos de corta duración, entre otras cosas. En estos vídeos, que eran distribuidos para que llegaran a la familia de la víctima, se acusaba falsamente a la denunciante y a su hijo de tener antecedentes penales y de traficar con drogas. En algunos de estos vídeos, también se la llegaba a insultar y amenazar.

A partir de ese momento la Brigada de la Policía Judicial de la comisaría de El Natahoyo se puso manos a la obra para poder localizar a dos implicadas. La tarea no se antojaba a priori sencilla, puesto que las dos utilizaban seudónimos en sus cuentas para no revelar su verdadera identidad ni ser localizadas. Si bien, esta estrategia no sirvió de nada, puesto que los agentes de la Policía Nacional lograron la plena identificación de las dos participantes. Se pudo determinar que ninguna vivía en Asturias por lo que el caso se puso en manos de la autoridad judicial competente en su lugar de origen.

La Policía Nacional aprovechó el caso para mandar un aviso. "Los delitos cometidos en redes son de fácil ejecución y generan sensación de impunidad, pero esa sensación no se corresponde con la realidad ya que los agentes, una vez tienen conocimiento de los hechos, comienzan una labor exhaustiva de investigación que termina por dar su frutos", remataron desde la comisaría de El Natahoyo.