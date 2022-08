Ciudadanos agranda sus grietas

En todas partes cuecen habas y en la política gijonesa parece que habas hay en todos sitios. Si el primer partido de la Casa Consistorial en número de concejales, el PSOE, ha mostrado sin tapujos el enfrentamiento interno que vive cuestionando el liderazgo de su Alcaldesa, Ana González; el segundo, Ciudadanos, ve como la crisis nacional que vive la organización que lidera Inés Arrimadas profundiza aún más los desencuentros entre los integrantes del grupo municipal.

El actual portavoz municipal de la formación naranja –y único edil cuando el partido de Albert Rivera consiguió entrar en el Pleno de Gijón– José Carlos Fernández Sarasola, es uno de los cargos de Ciudadanos en Asturias que plantean la urgencia de una asamblea extraordinaria de la que salga una nueva directiva. No es el único. La firma de Manuel Iñarra, como coordinador de la Agrupación en Gijón, se puede ver bajo el texto del manifiesto "Somos Ciudadanos", que se presenta con el lema "Únete y salvemos Ciudadanos". No les vale, como se plantea desde Madrid, dejarlo para principios del año que viene. Ese calendario no sirve para quien tiene en mayo la cita electoral: municipales y autonómicas.

Este último movimiento a nivel nacional tiene su réplica en el grupo municipal donde hace tiempo que cada uno va por su lado. O, dicen fuentes de la formación naranja, van por un lado el portavoz municipal y por otro sus compañeros Rubén Pérez Carcedo, Mara Simal y Ana Isabel Menéndez. La rumorología entre la militancia de la formación naranja ha llegado incluso a cuestionar que los cuatro concejales acaben el mandato en las filas del grupo municipal. Algunos lo justifican con comentarios oídos en asambleas , otros con conversaciones donde cada cual muestra su molestar por la forma de trabajo. Pero nadie, formalmente, ha realizado ningún movimiento que le lleve a ser un concejal no adscrito como si lo es Alberto López-Asenjo, tras abandonar el PP. Otro partido donde cuecen habas.