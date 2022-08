Una mano de pintura para Fátima

La restauración de la cruz de hierro de la iglesia de Fátima ya es una realidad, cortesía del Club Rotario en colaboración con la Agrupación Regional de Pintores Asturianos (ARPAS). Un proyecto que la entidad llevaba tiempo queriendo acometer en el marco de su campaña de pintura solidaria, celebrada por segundo año consecutivo con la adhesión de Oviedo y Avilés. En 2021, la iniciativa solo se desarrolló en Gijón. Manuel de Pedro, "Cholo", integrante del Club Rotario de la ciudad, explicó las motivaciones de la sociedad para promover esta remodelación en la cruz de la iglesia de Fátima, que concluirá hoy. "Se engloba dentro del proyecto de pintura solidaria y es la última obra", comentó de Pedro. "Era un compromiso que adquirimos con el cura de la parroquia, en su momento no se pudo hacer y lo pospusimos para este año", apuntó el rotario, que alegó dificultades con los permisos para justificar la tardanza para pintar la cruz.

"Cholo" no dudó en reivindicar el apoyo brindado por otros agentes que favorecieron la viabilidad de la iniciativa. "Colabora mucha gente: almacenes que nos regalan la pintura, ARPAS también aportó colaboradores...", subrayó el miembro del club gijonés, que ensalzó la ayuda de la empresa Valentine, que donó la pintura necesaria para la restauración de la cruz de la iglesia de Fátima, ubicada en La Calzada. Durante los meses previos, compañías como Ferastur, Pinavi y Tor Pinturas también contribuyeron en los demás proyectos que conforman la campaña solidaria del Club Rotario. Una iniciativa de la que de Pedro se mostró satisfecho. "Está creciendo y estamos muy ilusionados con ayudar a la gente", afirmó el rotario, que guarda una estrecha relación con la pintura. "Me dediqué toda la vida a esto y me pareció que los pintores podían aportar con su profesión", argumentó "Cholo", que celebró el recibimiento que tuvo la idea desde los inicios. "Todo el mundo la acogió muy bien: almacenes, profesionales, etc.", indicó el integrante del club gijonés, que augura un futuro brillante para la campaña. "Espero que quienes se apuntaron este año vuelvan a hacerlo el que viene, es nuestra idea", deseó.

La elección de la cruz de la iglesia de Fátima, asimismo, casa con el propósito que tenía el Club Rotario con la parroquia. "Vinimos con el fin de encontrar familias con necesidad para pintarles algo", sostuvo Manuel de Pedro, que destacó la importancia de este tipo de proyectos, que sacan a relucir el espíritu solidario de la entidad. "Hay fotografías de sitios a los que hemos ido donde se ve que la necesidad era imperiosa", contó un "Cholo" que confía en que la campaña de pintura solidaria se convierta en habitual en los años venideros. No obstante, la actividad de la sociedad no se queda ahí. Manuel de Pedro desgranó los proyectos en los rotarios siguen involucrados. "El más importante es la rehabilitación de la capilla de San Esteban del Mar, aunque cada año mantenemos, por ejemplo, el de las becas a alumnos del Revillagigedo", detalló "Cholo", que ayer acondicionaba la cruz, de poco más de 20 metros de altura, de cara a finalizar hoy su restauración. "Estuve limpiando la pintura vieja, porque pasado el tiempo se desprende", manifestó el rotario, que tildó el proceso seguido como el "tratamiento normal".

Rafael García, vocal de ARPAS, se pasó por la iglesia de Fátima para contemplar los avances de la cruz. "Intentamos colaborar con quien más lo necesita", remarcó García, que incidió en la intención de que la asociación "suene más en Asturias". Con la experiencia del pasado año a sus espaldas, ARPAS no dudó en cooperar de nuevo con el Club Rotario en esta campaña. "En 2021 empezamos a hacer ciertas obras, fue muy bien y este año el segundo evento dio incluso mejor resultado", comentó el vocal de ARPAS, que calificó la restauración de la cruz de la iglesia de Fátima como "la terminación del trabajo de todos". Un trabajo colectivo que no se quiso perder la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, que también se dio cita en La Calzada para ver la culminación de un proyecto basado en los valores solidarios del Club Rotario de Gijón. En este caso, expresados a través de la pintura.