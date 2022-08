La Policía Nacional moviliza varias furgonetas antiguas por averías en sus coches

En estos últimos días pueden verse por la ciudad algunos vehículos policiales un tanto llamativos. La avería de varios coches patrulla de la Policía Nacional ha obligado a movilizar unos modelos antiguos de furgonetas para no mermar los turnos, una solución que desde la jefatura del cuerpo policial aseguran que busca paliar un problema "puntual" pero que ha motivado quejas entre los agentes, que entienden que con estos vehículos "no se puede dar una respuesta rápida y eficaz" en caso de urgencias.

El motivo por el que estos furgones circulan por las calles gijonesas, explica la Policía Nacional, recae en "la avería simultánea" de varios coches patrulla, pero aclara que la reposición de estos vehículos, al estar vinculados a un contrato bajo arrendamiento, suele ser "muy rápida". Desde la Policía Nacional, de hecho, aseguran que varios de los coches averiados ya fueron puestos ayer otra vez en circulación.

En cualquier caso, entienden varios agentes que la flota de vehículos debería reforzarse para no tener que recurrir a estas furgonetas en momentos de avería. "En Oviedo y en Mieres sobran coches", aseguran. Añaden que contar con vehículos de calidad es lo que les permite actuar con rapidez ante avisos de "vital importancia" como atracos y agresiones. "La merma actual se debe a que no hay un buen reparto de coches", reprochan estos policías, que creen que la solución de los furgones no deja de ser un "parche" y que esos vehículos, al ser modelos antiguos, "están en un estado lamentable" y complican su trabajo.