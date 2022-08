Un censo provisional de 1.182 militantes y 592 firmas y algunas dudas. Esas son las dos cifras que hay encima de la mesa del socialismo gijonés para poder forzar el proceso de primarias que de salir adelante impediría la candidatura automática de la actual alcaldesa, Ana González. A falta horas, aún hay varias incógnitas sobre un proceso que ha tensionado al máximo a la Agrupación Socialista Municipal, al socialismo asturiano y de paso al gobierno de coalición entre el PSOE e Izquierda Unida. Por ahora, el censo y la ficha para la recogida de firmas es provisional. Se sabe que el proceso empieza mañana y terminará el 15 de septiembre, pero aún no se ha determinado la hora máxima que tendrán los impulsores de este proceso para recoger los últimos apoyos. Se espera, no obstante, que tanto Ferraz como la Federación Socialista Asturiana (FSA) resuelva estas dudas y se las comunique a la Casa del Pueblo en las próximas horas. Lo que ya se sabe es que la Agrupación Socialista local no se pondrá de espaldas ante este proceso, a pesar de que algunos afiliados habían pedido no facilitar los medios para la recogida de firmas. La Casa del Pueblo no solo habilitará un espacio dentro del edificio de la calle La Argandona para facilitar llamadas a los impulsores del proceso y abrirá en su horario habitual. Sino que además abrirá sus puertas también los sábados por las mañanas.

Los pormenores de la recogida de firmas los explicó en rueda de prensa César González. Lo que se sabe es lo ya mencionado. El proceso arranca mañana, se prolonga hasta el 15 de septiembre y que uno de los lugares para firmar será la propia Casa del Pueblo. Todavía no se sabe si se habilitará algún proceso telemático o por carta. Esto se conocerá, en teoría, esta tarde. La sede socialista gijonesa abrirá en su horario habitual, es decir de lunes a viernes de de diez a dos y de cinco a ocho, pero también lo hará los sábados por la mañana para facilitar la participación. "Entendemos que el plazo es escasos y hay un día festivo de por medio, el 8 de septiembre", puntualizó César González. El censo de 1.182 militantes es provisional y podría haber, aunque mínimas, algunas variaciones que en todo caso no preocupan a los impulsores del proceso. El tipo de ficha que deberán firmar los interesados aún no es definitivo, aunque desde Ferraz se explicó a Gijón que será similar al de la recogida de avales. "Es una ficha individual donde se tiene que recoger el anverso del dni, datos personales y la firma", concretó González. La rueda de prensa de ayer también sirvió para lanzar varios mensajes para un proceso que el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, catalogó en su día de "barullu". "Lo que se está haciendo es dar cauce a un procedimiento que viene recogido en el reglamento del partido. Frente a personas que lo cuestionan, hacer lo contrario es poco democrático y además sería irregular y no estamos dispuestos a asumir una situación así", declaró el socialista gijonés. "Tenemos claro que nos vamos a levitar sobre los problemas, sería irresponsable porque sabemos que hay diferencias dentro de la organización, que hay un debate intenso y eso se traslada dentro de la organización", prosiguió. "Ponerse de perfil no es la solución para la situación que estamos atravesando, es un proceso novedoso, pero queremos resaltar que el PSOE siempre ha estado a la vanguardia de este tipo de procesos, que tienen que ver con dar la voz a la militancia. De hecho es un aspecto que nos diferencia de otros partidos políticos, desde hace más de 20 años iniciamos los procesos de primarias y todavía hay partidos que están en ello", afirmó. Pidió además responsabilidad a los suyos y garantizar el anonimato. "A diferencia de otros sistemas de elección, no hay una urna donde se garantiza el voto secreto, y por lo tanto, nuestra obligación es garantizar el anonimato y la privacidad de las personas que deseen votar dentro de ese anonimato y privacidad", incidió. "Es la única manera de garantizar la libertad. Este aspecto lo hemos trasladado a los promotores y desde la comisión de ética de la FSA estoy convencido, que se garantizará también este extremo, porque además estamos obligados a ser ejemplares y a demostrar que somos capaces de dirimir nuestras diferencias con normalidad", finalizó. A lo largo de la tarde, la Agrupación Municipal Socialista espera que se concrete la ficha definitiva para el proceso, la última hora para firmar el 15 de septiembre y si se facilita algún proceso telemático. Los socialistas gijoneses encaran ahora un camino que de lograr las 592 firmas activarían un proceso de primarias que llevarían a la alcaldesa, Ana González a tener que defender su candidatura al bastón de mando municipal con otro candidato, aún por definir.