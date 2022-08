El PSOE oficializa hoy el modelo y el número de firmas necesarias para tener primarias en Gijón

La Casa del Pueblo se prepara para el primer asalto de la batalla. Hasta mañana no se podrán recoger firmas para pedir que la Agrupación Socialista de Gijón organice unas primarias de las que salga su candidato a la Alcaldía –el camino que han encontrado los opositores a Ana González para que no repita de manera automática como candidata– pero hoy quedarán claras muchas de las reglas del juego. Empezando por la cifra definitiva de firmas que es necesario recoger para que haya primarias.

La resolución emitida desde Ferraz a mediados de agosto sobre el caso gijonés indicaba que, estatutos en manos, la celebración de las primarias debía ser solicitada "por más del 50% de la militancia del ámbito municipal". Ese porcentaje se aplicaba al censo de militantes cerrado a fecha del uno de junio de este año y en base a ese censo, con la consideración de provisional, se había concretado que 592 eran las firmas a recoger en un plazo determinado, que se fijo del uno al quince de este mes que está a punto de empezar.

Esa cifra provisional debe dar paso hoy a la cifra definitiva, que todo el mundo espera incluya una reducción –aunque no especialmente significativa– al eliminar del listado las bajas que se hayan podido dar, por ejemplo por defunción, o a las personas que no cumplan con el requisito de estar al día del pago de cuotas. Junto al censo definitivo, la ejecutiva socialista local espera recibir hoy de Madrid el modelo oficial de ficha que tendrán que documentar quienes quieran firmar, y avalar con su rúbrica y con su DNI.

Este envío de Madrid lo espera la ejecutiva que lidera Monchu García pero también lo esperan los promotores de la iniciativa. La propuesta a la que pusieron cara en su inicio seis veteranos socialistas –Manuel Vallejo, Carlos Zapico, Teresa Ordiz, Blanca Palmero, Ángel Calvo y José Luis Rodríguez, "Patón"– ya ha movilizado a más de un centenar de militantes. Alrededor de 25 de ese centenar de comprometidos con la causa se han presentado como voluntarios para trabajar en el día a día de la recogida de firmas. Tanto dentro como fuera de la Casa del Pueblo.

"Nos vamos a organizar para que siempre haya alguien en la Casa del Pueblo, mañana y tarde", explica el exconcejal Carlos Zapico, uno de los promotores del proceso participativo. En principio, de lunes a viernes porque aunque se ha solicitado tener abierta la sede socialista los fines de semana para ampliar las posibilidades de participación de la militancia aún no hay nada decidido También toca en medio del calendario de recogida de firmas la jornada festiva del día de Asturias.

Pero ese equipo de voluntarios no solo estarán en la sala que se les ha habilitado en la Casa del Pueblo. También se han organizado para ir a los domicilios, si se lo piden "quienes no se puedan desplazar o tengan recelo a ir a la Casa del Pueblo, o dar información telefónica o presencial sobre el proceso. Eso si, "vamos a ciegas. Esto no es como un interventor en una mesa electoral que puede ver si esa persona está en el censo. Nosotros no tendremos acceso a ese censo. Nosotros podremos ver, por ejemplo, si es mayor de edad por el DNI pero no si es militante o si cumple con todos los requisitos", explica Zapico que, además, garantiza la máxima escrupulosidad de ese equipo para garantizar el anonimato de los participantes.

Ni los recogedores de firmas ni la ejecutiva gijonesa serán los primeros en saber si se han logrado las firmas necesarias para convocar primarias en Gijón. Las firmas van directa a la FSA, más en concreto a la comisión autonómica de ética. Ellos serán los encargados de contar y revisar que todas las firmas son válidas.