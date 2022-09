Los bomberos que intervinieron en el grave incendio de Laviada: "Salió bien, pero podría haber salido muy mal"

El protagonismo improvisado de los vecinos y comerciantes del barrio de Laviada durante el incendio del pasado viernes en la avenida Portugal no empaña la esencial labor del cuerpo de bomberos, que acudió lo más rápido posible al lugar de los hechos. Fernando Roces, jefe de dotación, y Diego Escudero, bombero conductor, formaban parte del operativo. "El trayecto fue de unos cuatro minutos desde que recibimos el aviso", cuenta Escudero, primero de su promoción, que comenta que la evacuación del herido por parte de los vecinos se realizó poco antes de la llegada del equipo de bomberos. Una colaboración ciudadana que, pese a resultar fundamental para evitar una tragedia mayor, no es el escenario idóneo en este tipo de incidentes, como advierten los propios bomberos. "No es lo ideal que tenga que ser el ciudadano el que rescate a una víctima", asegura Fernando Roces, que indica que "no podemos animar a la gente a que ellos arriesguen sus vidas".

La precaución es fundamental. "En este caso salió bien, pero podría haber salido muy mal", subraya Roces, que, no obstante, remarca la "valentía" de los implicados. "Tiene mucho mérito", ensalza el bombero, que agradece la cooperación de los involucrados para salvar al octogenario afectado. "Quizás los dos o tres minutos que tardamos respecto a cuando ellos lo sacaron del piso fueron decisivos para que la persona viviera", sostiene Fernando, si bien incide en que la responsabilidad no debe recaer en los ciudadanos. "Hay que estar a la expectativa a no ser que lo veas muy asequible", apunta. Sin embargo, puso en valor la labor ciudadana, vital para salvar al octogenario afectado. "Quizás los dos o tres minutos que tardamos respecto a cuando ellos lo sacaron del piso fueron decisivos para que la persona viviera", sostiene. Nadie se queda atrás en Laviada: hablan los vecinos que ayudaron a rescatar a un octogenario de un incendio en Gijón Diego Escudero se suma a esta visión al aseverar que "lo principal es el aviso a los bomberos, ya que todo lo que se demore es tiempo que perdemos". Escudero, que apenas acumula unos meses en el cuerpo, califica el incendio de la avenida Portugal como "el más potente que he visto en cuanto a carga térmica y a superficie afectada". Al igual que su compañero, insiste en que "antes de socorrer hay que avisar". "Si dentro de tus posibilidades consigues dejar el lugar lo más seguro posible, perfecto, pero intervenir sin avisar significa tiempo que perdemos para llegar al siniestro", matiza Escudero, que no duda en reivindicar el valor mostrado por los ciudadanos para afrontar la situación. "Es un acto muy meritorio", declara. Los bomberos, además, elogian las medidas empleadas por los voluntarios que participaron en el rescate, como la utilización de un paño mojado para mitigar los efectos del humo. "Si por lo que sea hay que entrar en la vivienda, hay que hacerlo con un paño y con el cuerpo también muy protegido", explica Roces, que recalca que la ciudadanía debe delegar en los bomberos, en la medida de lo posible, la intervención en estas situaciones. Herido grave un octogenario tras quemarse su piso en Gijón: "Se oyó una gran explosión" Para esta intervención se desplazaron diez miembros del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos. "Cuando llegamos había llamas que salían por la ventana y la Policía nos comentó que ya no había ocupantes en la vivienda ni en el resto del edificio", explica Fernando Roces, que desgrana la división de tareas llevada a cabo. "Subimos cuatro personas al piso y desde el exterior echaron agua para facilitar que las condiciones no fueran extremas para nosotros", expone Roces. "Fue una de las intervenciones con menor tiempo de respuesta desde que estoy en el cuerpo", completa Diego Escudero, que menciona las dificultades de la actuación. "Trabajamos en un ambiente confinado, la visibilidad era casi nula y el humo tenía mucha carga térmica", cuenta. "Estás expuesto a muy altas temperaturas", agrega el joven, de 24 años. En todo caso, el jefe de dotación celebra el resultado de la operación. "El fuego se apagó relativamente fácil porque todo estaba muy concentrado en una parte de la vivienda", asevera Roces, que incide en que las consecuencias podrían haber sido peores. "Tuvimos suerte de que la estructura, que era de madera, no cogió más fuego", alega el bombero, con 20 años a sus espaldas en el servicio. "Era peligroso, porque en incendios así es fácil que, al quemarse el techo, afecte al suelo del piso superior y acabe incendiándose el edificio entero", argumenta. Pese a los riesgos que entrañaba el incidente, Escudero se muestra satisfecho con el desenlace. "Gracias a los ciudadanos no hubo víctimas y con nuestro trabajo se minimizó el daño material, el resto de pisos quedaron habitables", razona el joven. Según su compañero Roces, que el incendio se produjese en un primer piso fue otro factor favorable para el éxito de la actuación vecinal. Un trabajo colectivo y solidario cuyo procedimiento idóneo debería haber sido otro, pero que sirvió para salvar una vida.