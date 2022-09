Los impulsores se preparan para quince días a "cara de perro"

El grupo de militantes que inició el procedimiento para recoger firmas que desemboquen en unas posibles primarias en el PSOE gijonés afrontan el inicio del proceso con optimismo, a pesar de que reconocen que lograr los 592 apoyos se antoja "como algo complicado, pero no imposible". Según las fuentes consultadas en este grupo, el sentir es que este mecanismo no tendría que haber activado. "Estamos abocados a una situación a la que creíamos que no tendríamos que llegar porque los datos y los análisis que hay sobre la mesa son abrumadores", apuntaron.

Se refieren estas fuentes a que consideran que "lo razonable" hubiera sido que la regidora "hubiera dado un paso a un lado". "La opinión de la ciudad es tan tremenda en contra de su gestión, y la valora tan negativamente, que tendría que haber dado un paso a un lado y permitido que el partido recompusiera la situación pensando cuál era la persona más adecuada para afrontar un nuevo mandato", apuntan los militantes críticos con Ana González. "Esto no se ha dado y tendremos que afrontar a cara de perro esta situación. Una situación que es nueva porque no se había ensayado aunque ocurrió algo similar en 1987, que también fue a cara de perro", añadieron. Los impulsores de este mecanismo reconocen que lograr los 592 apoyos se antoja complicado aunque lo ven perfectamente posible. "Es un listón muy alto. Altísimo. Sobre todo si tenemos en cuenta que en las anteriores primarias Ana González no logró semejante número de apoyos. Sin embargo, la impresión que recibimos de la calle es que se puede lograr. Si se pudiera recoger el voto de los simpatizantes, el voto sería abrumador. Nos hemos encontrado sorprendidos por la respuesta que hemos visto en la calle. Hay gente que no es votante socialista habitual y que así nos lo transmiten", declaran desde este grupo, formado por varios históricos. La demora en la llegada del formulario oficial vía Ferraz para la recogida de firmas provocó a última hora de la noche de ayer cierta inquietud en este grupo. "Lo razonable sería que esto no se tuviera que hacer de forma tan atropellada. Es como si vas a unas elecciones municipales, regionales o nacionales y resulta que no hay papeletas para introducir en las urnas", ironizaron estas mismas fuentes que volvieron a recordar que se encargarán pase lo que pase de garantizar el anonimato de aquellas personas que deseen firmar y así lo transmitan. "Los que firmen no son enemigos. Estamos hablando de compañeros", recordaron. "Queremos garantizar su anonimato porque hay personas que manifiestan cierto miedo, cierto recelo a que las puedan descubrir. Sería algo muy grave porque esto es secreto y debería de guardarse el anonimato para no influir en la voluntad de aquellas personas que quieren ejercer este derecho", zanjaron los opositores a la alcaldesa.