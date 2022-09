Una mujer pide ayuda tras perder el colgante con las cenizas de sus padres en Gijón

"La esperanza es lo último que se pierde, pero yo ya no tengo mucha por encontrar lo que queda de mis padres". Son palabras, entre sollozos, de Consolación García, que el pasado sábado perdió en el centro de la ciudad un colgante que llevaba dentro un gran simbolismo familiar: las cenizas de sus dos progenitores. "Se lo enseñé a mi nuera, por eso sé que lo llevaba mientras estábamos tomando algo, pero en mi casa de la calle Ezcurdia ya no estaba. Lo perdí entre la Plaza Mayor y la calle Ezcurdia", explica entre lágrimas García, que es vecina de Oviedo desde hace más de 30 años y que el pasado domingo se percataba en la ducha que no llevaba en su cuello el complemento. "Pensé que lo había perdido en el baño, pero lo busqué en todas partes y no estaba", apunta la gijonesa, que tras rebuscar por toda su casa cayó en cuenta de que la última vez que había visto el accesorio fue durante jornada familiar de la que había disfrutado el día anterior. Ahora ha lanzado un mensaje de ayuda a través de las redes sociales para recuperarlo.

"Tomamos algo en una sidrería de las que hay en la plaza Mayor, caminamos un poco por el Muro y luego recorrimos la calle Ezcurdia, ese fue el trayecto que hicimnos", recuerda quien sufre el extravío del regalo que había recibido por parte de sus hijos durante la boda de uno de éstos, "me lo entregaron el 6 de agosto", señala. Sus hijos habían adquirido la prenda en la tienda del tanatorio el pasado 23 de junio, cuando fallecía la madre de García, "en la víspera de San Juan", rememora la mujer. Consolación también perdió a su padre hace más de 34 años y hasta el sábado lucía en su cuello las cenizas de ambos. "Mi abuelo murió cuando yo era un bebé, hace más de 34 años. Él estaba enterrado pero, tras fallecer mi abuela este año, procedimos a sacarle del nicho para incinerar juntos a los dos, después pusimos las cenizas en el collar", detalla Daniel Fernández, hijo de Consolación García y uno de quienes disfrutaban junto a ella minutos antes de que ocurriera el imprevisto de perder la valorada reliquia. A su vez, Fernández se define a sí mismo como "el despistado de la familia, siempre soy al que se le pierden las cosas". El joven residente en Oviedo publicó el lunes en la red social "Facebook" el aviso de la pérdida que había sufrido su madre. Desde entonces no hay noticias. "Ha habido mucho movimiento, lo ha compartido bastante gente, pero nadie ha visto nada", se resiente Consolación García mientras su hijo se extraña de que a su madre se le extraviara el collar, "nunca pierde nada y mira lo que ha ido a perder". La mujer llamará a lo largo del día de hoy a las dependencias de la Policía Local para, según insiste, "mirar si alguien pudo dejar ahí el colgante". Consolación hace un llamamiento a la ciudadanía para que ésta le ayude a encontrar el último recuerdo que queda de sus padres: "Lo que importa no es el valor material, sino el sentimental, si alguien lo ve, sería importante que aunque sea lo deje en Objetos Perdidos".