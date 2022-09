"La oposición fue oportunista con el Plan de Movilidad", dice César González

La intervención de César González sirvió para escenificar que la Agrupación no eludirá el choque en este proceso. "No vamos a levitar sobre los problemas porque eso sería irresponsable. Hay un debate intenso y ponerse de perfil no es la solución", incidió el secretario de organización, que ensalzó a su partido como un abanderado de los procesos que dan voz a la militancia. "Estamos obligados a ser ejemplares y a demostrar que somos capaces de dirimir nuestras diferencias con normalidad. La voz la tiene la militancia", recordó.

La recogida no solo ha tensionado al socialismo gijonés y asturiano, sino las relaciones internas en el gobierno local (no todos los ediles socialistas están del lado de la regidora), así como la relación entre el PSOE y el socio de gobierno de Ana González, Izquierda Unida a cuenta del Plan de Movilidad. Las fricciones vinieron por una nota de prensa de la Casa del Pueblo donde se sugerían cambios de calado en el plan. Ello desembocó en que Aurelio Martín, concejal de Movilidad, compareciera en rueda de prensa en el Ayuntamiento acusando de "desleal" a la ejecutiva del PSOE. Irónicamente, la oposición de centro derecha recibió con buenos ojos la posición de la ejecutiva local socialista. A ello se refirió ayer César González, que tildó a estos partidos de "oportunistas" y trató de no avivar el fuego con IU. "No debieron leer mucho nuestro documento porque comparte el fondo del Plan de Movilidad. Discrepamos en la graduación de las medidas y hablaremos con IU para buscar un acuerdo", informó González.

En cuanto a la brecha que hay abierta ahora en el socialismo gijonés, César González rehusó emplear este término. "Lo que hay es un debate interno que está en la calle. El PSOE sabe cerrar esas brechas. El candidato que salga –en el caso de que haya primarias– será la mejor opción para seguir manteniendo el gobierno de la ciudad", aclaró González, que también se refirió a algunas encuestas que señalan que la derecha tendría posibilidades de recuperar el bastón de mando. "El análisis que hacemos es que todo está ajustado y una pequeña variación de un concejal arriba o abajo puede crear equilibrios diferentes. Este proceso tiene que ver con la cabeza de lista y es determinante a la hora de ajustar ese escenario tan equilibrado", analizó.

González también confirmó que, por ahora, la Agrupación Socialista no ha valorado si enviará el resultado de la recogida de firmas a la comisión Ética de la FSA en el caso de no llegar a los 592 apoyos. "Eso compete a los organizadores. El límite está claro cuál es. No llegando a ese límite no hay primarias. Luego, la interpretación que hagamos de los resultados tendremos que hacerla todos", detalló en referencia a lo que pasaría en el caso de que las primarias no salieran adelante por un escasos margen, situación que evidenciaría de igual forma la fractura en la organización. Una organización que en el caso de que se aboque a las primarias lo hará con dos posibles escenarios. Uno en el que las votaciones serían en primera y segunda vuelta el 9 y 16 de octubre y otro –si piden prorrogar elplazo– en el que serían el 11 y 18 de diciembre.