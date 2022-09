El PSOE garantiza "el anonimato" a quien firme para convocar primarias en Gijón

El PSOE gijonés inicia hoy la recogida de firmas en la Casa del Pueblo, con un llamamiento "a la responsabilidad" de los militantes, que busca llevar al partido más votado en la ciudad a un proceso de primarias que permita elegir al candidato o candidata para las elecciones municipales de mayo del año que viene. Y lo hace tras una jornada de muchas dudas ante la falta de comunicación desde Ferraz para aclarar los requisitos de un proceso que nunca antes se había puesto en marcha. Hasta última hora de la noche, a las 23.05 horas, la Agrupación Municipal Socialista no recibió la confirmación del censo de militantes enviado desde Ferraz. Este censo confirmó lo esperado. A fecha de 1 junio, son 1.182 los militantes socialistas en Gijón y, por lo tanto, los críticos con Ana González tendrán desde hoy y hasta el 15 de septiembre a las 12.00 horas para reunir 592 apoyos para lograr el objetivo de celebrar primarias.

Por delante, dos semanas en las que se desarrollará un proceso inédito en el socialismo español. Un proceso en el que la Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista llamó a la "responsabilidad" con un mensaje remitido a todos los socialistas gijoneses a última hora de la noche. En ese mensaje reconocieron que el proceso está recogido en los reglamentos del partidos y que se debe garantizar el anonimato de los firmantes. Una línea que defendió ayer por la mañana el secretario de Organización de la ejecutiva local, César González, al reconocer que la Casa del Pueblo "vive un intenso debate" y mandó un mensaje a aquellos que llamaron a no facilitar este mecanismo que hoy arranca. "Estamos dando cauce a un procedimiento que está en el reglamento. No hacerlo es poco democrático y además irregular", puntualizó.

González confirmó que la Agrupación no se pondrá de lado en este proceso y desgranó las reglas del juego. Explicó que el formulario sería similar a la recogida de avales, que no tiene por qué ser entregado en persona por militante y que se baraja algún procedimiento telemático. "Es una hoja con un cuadro para poner el anverso del DNI. Se rellenan los datos y se firma. Es muy sencillo", detalló, cuando aún no se habían recibido los formularios por parte de Ferraz.

La Agrupación confirmó que los impulsores de la recogida deberán entregar las firmas tras las 12 horas del 15 septiembre a la comisión de garantías de la FSA. La Casa del Pueblo abrirá estos días en su horario habitual: de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Pero también lo hará los sábados por la mañana. "Entendemos que el plazo es escaso. Así nos lo han transmitido y además hay un día de fiesta por el medio, el 8 de septiembre", concretó González, que fue muy claro respecto a las garantías del proceso. "Quiero llamar a la responsabilidad de todas las partes. Aquí no hay una urna así que nuestra obligación es garantizar el anonimato y privacidad de quien lo desee. Es la única forma de garantizar la libertad", aclaró.

Reconoció que le había "llegado la preocupación" de militantes ante posibles presiones para evitar su firma. "En estos procesos hay personas a las que les gusta tensionar. Estaremos atentos para que haya las menos posibles y que nadie presione a ningún compañero", expuso. González descartó presiones de la FSA para evitar la recogida de firmas. "No las hemos recibido y no las íbamos tampoco a admitir", zanjó el secretario de organización de los socialistas gijoneses.

"La oposición fue oportunista con el Plan de Movilidad", dice González

La intervención de César González sirvió para escenificar que la Agrupación no eludirá el choque en este proceso. "No vamos a levitar sobre los problemas porque eso sería irresponsable. Hay un debate intenso y ponerse de perfil no es la solución", incidió el secretario de organización, que ensalzó a su partido como un abanderado de los procesos que dan voz a la militancia. "Estamos obligados a ser ejemplares y a demostrar que somos capaces de dirimir nuestras diferencias con normalidad. La voz la tiene la militancia", recordó.

La recogida no solo ha tensionado al socialismo gijonés y asturiano, sino las relaciones internas en el gobierno local (no todos los ediles socialistas están del lado de la regidora), así como la relación entre el PSOE y el socio de gobierno de Ana González, Izquierda Unida a cuenta del Plan de Movilidad. Las fricciones vinieron por una nota de prensa de la Casa del Pueblo donde se sugerían cambios de calado en el plan. Ello desembocó en que Aurelio Martín, concejal de Movilidad, compareciera en rueda de prensa en el Ayuntamiento acusando de "desleal" a la ejecutiva del PSOE. Irónicamente, la oposición de centro derecha recibió con buenos ojos la posición de la ejecutiva local socialista. A ello se refirió ayer César González, que tildó a estos partidos de "oportunistas" y trató de no avivar el fuego con IU. "No debieron leer mucho nuestro documento porque comparte el fondo del Plan de Movilidad. Discrepamos en la graduación de las medidas y hablaremos con IU para buscar un acuerdo", informó González.

En cuanto a la brecha que hay abierta ahora en el socialismo gijonés, César González rehusó emplear este término. "Lo que hay es un debate interno que está en la calle. El PSOE sabe cerrar esas brechas. El candidato que salga –en el caso de que haya primarias– será la mejor opción para seguir manteniendo el gobierno de la ciudad", aclaró González, que también se refirió a algunas encuestas que señalan que la derecha tendría posibilidades de recuperar el bastón de mando. "El análisis que hacemos es que todo está ajustado y una pequeña variación de un concejal arriba o abajo puede crear equilibrios diferentes. Este proceso tiene que ver con la cabeza de lista y es determinante a la hora de ajustar ese escenario tan equilibrado", analizó.

González también confirmó que, por ahora, la Agrupación Socialista no ha valorado si enviará el resultado de la recogida de firmas a la comisión Ética de la FSA en el caso de no llegar a los 592 apoyos. "Eso compete a los organizadores. El límite está claro cuál es. No llegando a ese límite no hay primarias. Luego, la interpretación que hagamos de los resultados tendremos que hacerla todos", detalló en referencia a lo que pasaría en el caso de que las primarias no salieran adelante por un escasos margen, situación que evidenciaría de igual forma la fractura en la organización. Una organización que en el caso de que se aboque a las primarias lo hará con dos posibles escenarios. Uno en el que las votaciones serían en primera y segunda vuelta el 9 y 16 de octubre y otro –si piden prorrogar elplazo– en el que serían el 11 y 18 de diciembre.