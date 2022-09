La zona rural, indignada por la limpieza de los caminos: "Fuimos 30 años para atrás"

En el comienzo del curso político que será el último año del mandato, la zona rural vive su particular día de la marmota. El movimiento vecinal de las parroquias gijonesas sigue luchando prácticamente contra las mismas carencias que en mayo de 2019. Con las elecciones municipales y regionales en el horizonte (también las generales), las asociaciones vecinales de las parroquias entronan la falta de limpieza de los caminos y fincas municipales al primer puesto de sus preocupaciones. La falta de saneamiento y las malas conexiones con el casco urbano mediante el transporte público completan el pódium de una lista de agravios a los que se suman los atrasos en obras prometidas, la falta de aparcamientos disuasorios o las críticas al plan de movilidad sostenible. "Tenemos los mismos problemas de todos los años", resumen a LA NUEVA ESPAÑA varios líderes vecinales.

En Cabueñes, la falta de saneamiento es una de las principales preocupaciones. "Antes de la pandemia hicimos un informe para la EMA de las zonas afectadas y aún ni nos han contestado", expuso Alexandra de la Fuente, la presidenta de la asociación de vecinos. La parroquia de la zona Este también padece la falta de autobuses y reclama que el aparcamiento de El Molinón cierre solo el último día antes del partido. "Para nosotros es una zona muy socorrida", añadió. La limpieza de las cunetas y caminos es un tema que preocupa en toda la zona rural y también en Caldones y Fano. "En términos de limpieza hemos para atrás lo menos 30 años", analizó Jorge Manuel Rodríguez, líder de la segunda zona. En Lavandera comparten esas mismas inquietudes y suben la apuesta con "la falta de cobertura móvil". A la crítica se adhiere Cenero, donde piden la limpieza del río Pinzales en Sotiello para evitar crecidas en invierno.

Castiello y Deva reclaman mejores conexiones con la ciudad a través del autobús. La primera de las parroquias pide además prolongar una senda hasta la Escuela Politécnica, colocar marcas viales en las carreteras y cámaras de seguridad para evitar los excesos al volante. Juan Caso, de Deva, descartó que las elecciones vayan a tener impacto en la zona rural. "Habrá más ruido, pero no será la panacea", afirmó. "El problema de la limpieza de los caminos lo tenemos todos. Sería bueno volver al sistema de antes", declaró, por su parte, Marta Martínez, líder vecinal de Porceyo. Mientras, en Roces urgen acelerar proyectos antiguos y mejorar el alumbrado.

Miguel Llanos es el presidente de la asociación de vecinos de La Pedrera y líder de la Federación de asociaciones de vecinos "Les Caseríes", entidad que presentó alegaciones al Plan de movilidad. "Deben de tener claro que en la zona rural hace falta el coche sí o sí", explicó. "No somos un problema, sino parte de la solución", detalló Llanos que recordó que en su parroquia hay tramos de saneamiento aún por realizar. "Hay cosas que no se hicieron en cuatro años y que si prometen ahora no nos las vamos a creer. No digo que se hiciera todo lo prometido a lo largo del mandato, pero al menos sí una parte", indicó en referencia a las promesas que llegarán antes de las elecciones.

En Granda, además de los temas ya mencionados, se suma la exigencia vecinal de adaptar los caminos al tráfico que generarán los coches con la nueva ITV. Félix Gómez, el presidente de la asociación, reclama además mejorar la comunicación con el gobierno local. En Vega, las quejas se centran en el ambulatorio ubicado en La Camocha y en la falta de personal. La asociación que lidera Xuan Pandiella también pide intensificar la lucha contra los jabalíes, limpiar mejor los ríos y una campaña de información sobre la velutina antes de primavera. Mientras, en Santurio se suman a las quejas por la lentitud de desarrollo de algunas obras. "Hay actuaciones que se probaron en el 2020 para ejecutarse en el 2021 y que todavía ni han empezado", lamentó José Luis Pérez.

En Somió, además de obras pendientes volverán a pedir colocar más pasos de cebra en la carretera del Piles al Infanzón y volver la acera de esta vía más accesible. San Martín de Huerces exige, en la línea del plan de movilidad, que se garantice el uso del coche para llegar al centro y Ruedes urgirá arreglos en su sede, en las antiguas escuelas. Por su parte, Baldornón pide arreglos para su pista polideportiva y se resigna con el tema de las catas de fluorita. "Está complicado el tema", razonó Juan Carlos Meana.

Mientras, en las parroquias de la zona Oeste Poago pide solucionar la falta de transporte escolar para el colegio ubicado en Monteana y San Andrés liberar terrenos de la Zalia y colocar badenes para evitar ruidos en esta zona. Además, piden los residentes de esta parroquia más frecuencias de bus. También piden corregir el ruido que genera la autovía A-8 los vecinos de Serín, donde también se ve con preocupación el estado de la carrete AS-326 que está "llena de baches".

La falta de internet preocupa menos gracias a la llegada de la fibra por iniciativa vecinal

Una de las deficiencias históricas que llevan arrastrando las parroquias gijonesas es la mala conexión a internet o directamente la carecer de ella. Aunque muchas zonas lejanas al casco urbano aún padecen este problema, gracias a la iniciativa vecinal son varias las parroquias que ya ven cercana la conexión por fibra óptica. Eso sí, al margen de los planes anunciados por el Principado a primeros de este mismo año. Un plan adjudicado a Telefónica y que llevaba implícita la promesa de llevar una conexión decente antes de finales de año.

«Al final hemos tenido que movernos por nuestra cuenta», afirman varios líderes vecinales de las parroquias en referencia a los planes de despliegue que mantienen activos dos empresas asturianas para llevar la conexión a la red de redes a la zona rural. Estos planes han avanzado en muchos casos gracias a que fueron los propios vecinos los que acudieron a las firmas con listas de potenciales clientes. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, las fases de pruebas ya han empezado en varias zonas, pero hay otras que siguen esperando por una solución.

Es el caso por ejemplo de San Andrés de los Tacones que, como otras localidad, reclama más información de acerca de los planes de la administración para llevar la fibra óptica. «Los estudios realizados por el Principado han reflejado que la fecha límite para la instalación era en diciembre de este año», recordó Bryan Calvo. De ahí, que muchos vecinos exijan conocer más sobre una estrategia que recibió en Asturias una inversión de 24 millones de euros.