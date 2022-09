Varias patrullas de la Policía Nacional se personaron ayer por la mañana en la confluencia entre las calles Libertad y Langreo ante la tentativa de un robo. Fue un agente fuera de servicio, explican desde la comisaría de El Natahoyo, quien se percató de la presencia de un individuo en la zona con actitud sospechosa de cara a perpetrar algún robo a una persona de avanzada edad y requirió la presencia de sus compañeros en la zona.

Hasta tres vehículos policiales se personaron en la calle Libertad, generando cierto revuelo ante la atenta mirada de los paseantes y comerciantes más próximos. Apenas pasaban varios minutos de las doce del mediodía. Según detallan las mismas fuentes policiales, no se llevó a cabo la detención de nadie, pero sí se identificó a una persona ante las sospechas de que fuera a llevar a cabo un hecho delictivo. No obstante, tras registrar a esa persona, no se encontraron pertenencias ajenas.