Los promotores de las primarias del PSOE en Gijón logran el primer día el 31% de las firmas

Confianza. Mucha confianza en que «vamos a alcanzar la meta». Eso y 187 firmas –el 31% de las 592 que se les exigen– se llevaron los impulsores de la campaña a favor de unas primarias en la Agrupación Socialista de Gijón para elegir al líder de la candidatura a las municipales al cerrarse las puertas de la Casa del Pueblo tras el primer día de recogida de firmas. «Estamos muy contentos», confesaba Manuel Vallejo en nombre del grupo. Hacer unas primarias es la vía que este colectivo busca para frenar la posibilidad de que Ana González sea de manera automática la candidata del PSOE. Y presentar las firmas de más del 50% de la militancia socialista en Gijón es el camino que les ha exigido Ferraz para poder conseguirlo.

Hay varias cifras a tener en cuenta. Las oficiales fijan en 1.182 el número de militantes del censo a uno de junio –el que marca como válido Ferraz– por lo que son 592 las que deben tener en su poder antes de las doce del próximo día 15 en la comisión de garantías de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Y las extraoficiales donde esos 187 apoyos sumados en un solo día se quieren poner como base para superar en una semana las 421 rúbricas. ¿Por qué esta cifra? Es la de votos que consiguió Ana González cuando salió elegida candidata en unas primarias en las que venció al, ahora concejal, José Ramón Tuero que sumó 402. Entiende el colectivo que impulsa esas primarias que superar los apoyos conseguidos en su momento por González ya sería motivo suficiente para que muchos reflexionaran sobre lo que hay que hacer.

Entre esos muchos está la propia González y la FSA que le ha dado su apoyo en varias ocasiones. Ayer mismo, sin ir más lejos, y con la Casa del Pueblo abierta para ese goteo constante de firmantes que se pudo ver a lo largo de la jornada. «Nos sigue sorprendiendo la cerrazón de una parte del Ayuntamiento y de la FSA, que no ve que sea necesario pararse a pensar y buscar otro tipo de salida», explicaba Vallejo al final de la jornada. Y otro mensaje: «Unas primarias no excluyen a nadie la posibilidad de ser candidato, se puede presentar la Alcaldesa, las primarias son plenamente democráticas y el mejor instrumento para elegir candidato o candidata». Aunque parece evidente que firmar por las primarias no es firmar precisamente por volver a tener a Ana González como candidata.

De hecho, ella es el problema para este grupo que considera que, con González, el gobierno de Gijón para el PSOE y para la izquierda está en peligro. «El problema de Ana González es que no tiene inteligencia emocional. No comunica con la gente. Ni es oída ni se hace oír. Nosotros estamos en Gijón y oímos a la gente y la gente nos dice que la comunicación está rota», explica Carlos Zapico, otro de los veteranos de la Agrupación que pusieron en marcha una operación que ha quebrado en dos la organización socialista. «Hemos escuchado a la gente de la calle y ahora los militantes tienen la voz y la voz es su firma», sentencia Zapico.

Al otro lado, en el que apoya a la Alcaldesa, un grupo de militantes presentaron firmas para intentar frenar las primarias y hay idas y venidas para moverse aún más. Aunque por ahora quienes más se ha hecho oír son los impulsores de las primarias, que hoy centrarán parte de su trabajo en ir a recoger firmas a casas de militantes que no se puedan desplazar a la Casa del Pueblo. No puedan o no quieran.

Ahora, garantizar que se pueda votar; luego, hablar de candidatos

Pero si Ana González no es la candidata que el PSOE necesita, ¿quién es? Los impulsores de las primarias no dan nombres. Su plan es ir paso a paso. Para Carlos Zapico, en una portavocía compartida con Manuel Vallejo, «en este proceso hay dos momentos, el de ahora es garantizar el derecho a las primarias; lo otro vendrá dado. Hay cantidad de compañeros que pueden asumir ese reto, pero ahora lo que toca es poder decirles a los compañeros que escojan, que escojan al mejor».

No son tan recatados a la hora de cargar contra la FSA y su máximo responsable, Adrián Barbón, como creador del concepto barullo para definir la situación del PSOE gijonés. «Fue algo absolutamente desafortunado que un secretario general de un partido diga que es un barullo que los militantes hagan ejercicio de sus derechos», explica Zapico para quien la FSA asume la situación desde el nerviosismo de «quien no sabe medir lo que está pasando. En Gijón hay un problema político al que hay que dar una solución política».

Zapico, Vallejo y sus compañeros culpan en parte a la FSA de esta fractura en la Agrupación Socialista de Gijón por no haber sabido encauzar el problema de puertas adentro: «Quienes tenían que tomar decisiones en Oviedo no las tomaron y nos han abocado a esto. Así de claro».