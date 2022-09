«En este periodo no he querido hacer declaraciones y voy a seguir sin hacerlas, por dos razones. Por respeto a la ciudad, porque creo que quienes estamos en el Consistorio nos debemos a la ciudad y tenemos que cumplir con ella, y por respeto al partido». Con estas palabras se pronunció ayer la alcaldesa de Gijón, Ana González, durante un acto en la estación de autobuses de la mano del viceconsejero de Infraestructuras del Principado, Jorge García. «Estoy tranquila y trabajando, que es lo que me toca», añadió la regidora durante el mismo acto.

Ana González siempre ha defendido su intención de optar a la reelección a la alcaldía, pero desde que se inició este proceso, cuando un grupo de históricos militantes anunció su intención de celebrar unas primarias en la agrupación local, la Alcaldesa se ha mantenido prudente. También son varios los militantes que le han trasladado su apoyo, incluso que llegaron a enviar un escrito a la ejecutiva local en el que les exigían que no facilitasen la recogida de firmas para forzar primarias. Ese documento iba firmado por 27 militantes.