Un correo de la ejecutiva a la militancia con las tesis del sector crítico dinamita el PSOE de Gijón

En el PSOE de Gijón no hay día tranquilo. Una carta enviada ayer por correo electrónico y por Whatsapp a todos los militantes con los postulados de los promotores del proceso de primarias –a petición de estos últimos– y duras críticas hacia la alcaldesa, Ana González, ha dinamitado por completo la agrupación local. El tsunami levantado, incluso, llegó a la Federación Socialista Asturiana (FSA). "Somos muchos los compañeros y compañeras que sentimos indefensión cuando la ejecutiva local envía comunicaciones de solo la parte que quiere evitar que la Alcaldesa vuelva a presentarse", comparten varios afiliados, que, además, denuncian que el grupo encabezado por Guillermo Pescador –presentaron un documento avalado por 27 militantes avalando la gestión del gobierno local– no haya tenido el mismo trato. "Ni siquiera contestaron al documento", reprochan las mismas fuentes.

La notificación, enviada por el secretario de Organización de la ejecutiva, César González, llegó sobre las seis y media de la tarde. "A petición del grupo de militantes que ha iniciado el proceso de recogida de firmas en el día de ayer (por el jueves), se adjunta una comunicación explicativa de su iniciativa para quien pueda resultar de interés. Recibe un cordial saludo", se podía leer como explicación al documento adjunto. Muchos socialistas se quedaron perplejos ayer al entender que la ejecutiva "está tomando parte" para que ese grupo de afiliados consiga superar el 50% de las firmas exigidas para que haya primarias. El primer día lograron 187 rúbricas (hacen falta 592) y ayer siguieron llegando apoyos "a buen ritmo", pero sin precisar los promotores datos concretos.

Las firmas "a buen ritmo"

El documento remitido explica cómo conseguir información o participar en el proceso (con horarios y teléfonos de contacto), pero también hace un análisis de la situación del partido, una defensa de las primarias y una demoledora reflexión sobre la gestión de Ana González, a quien reconocen que supo contener la pandemia, pero "eso no es suficiente". "También hay que tener carisma, ejercer el liderazgo con empatía, buscar consensos y saber escuchar. Lamentablemente la compañera Ana González no ha sabido entender la ciudad, no ha sabido escucharla", se dice antes de reivindicar un "Gijón que requiere diálogo, humildad, cercanía y consenso".

A renglón seguido matizan que "no es un proceso contra nadie, sino para resolver democráticamente las discrepancias", planteando que nadie se "ampare en los estatutos para aferrarse a los cargos". Y hablan del pasado: "Merecemos tener al frente de esta ciudad a personas que sean capaces de seguir la estela que han dejado en Gijón alcaldes como Tini y Paz, dirigentes políticos respetados y queridos que supieron entender lo que era Gijón y construyeron un proyecto al lado de la gente".

"Un trato injusto"

Por su parte, los socialistas que ven "con preocupación" este conflicto verbalizan que se trata de "un lío innecesario ya que el proceso de recogida de firmas podría hacerse con plenas garantías y de forma discreta como establecen los estatutos sin dañar la imagen del partido". También aprecian "un enorme nerviosismo de la otra parte del partido y plantean de forma repetida una duda no menor: si se pide primarias, debería ser sobre la base de un candidato o candidata alternativa a Ana González…". Además, manifiestan su sorpresa ante este proceso porque "hayan reaparecido y estén participando exdirigentes que han ocupado todo tipo de cargos durante décadas como Francisco Villaverde, Pedro Sanjurjo o Eduardo Donaire, después de cuatro años sin pisar la Casa del Pueblo". "Da la impresión de que no entienden que su tiempo ya pasó y es tiempo de una nueva generación política. Ellos fueron los que llevaron al PSOE de Gijón a perder las elecciones en el 2015, pues siempre mandaron en el PSOE de Gijón, con el famoso clan de los Kennedy y la tribu y ahora parece que quieren llevarnos de nuevo a ello, a perder las elecciones", añaden.

Las reflexiones de este sector del socialismo gijonés también esconden críticas a las formas contra Ana González. "Es absolutamente injusto el trato que se está dando a la Alcaldesa que recuperó Gijón para el PSOE. No dejan de salir todos los días insultos y ataques hacia ella, cuando el proceso de firmas no está pensando para eso. Se la insulta públicamente, se la menosprecia, se la ataca, se la humilla. Es una actitud intolerable y que tiene un cierto tufo machista, pues se la critica también por su forma de vestir. Ha cometido errores, pero no se merece el trato que está recibiendo", denuncian.