Un hostelero de Jove denuncia su expulsión del programa "Siente Xixón"

El hostelero de Jove Roberto Álvarez, propietario del Golden Café, denuncia haber sido expulsado del programa "Siente Xixón" –iniciativa de conciertos en directo en los establecimientos participantes para apoyar el sector artístico gijonés– por la presencia de "denuncias policiales". Apunta que desde Divertia, organizadora de la iniciativa junto a la Fundación Municipal de Cultura, "me llegó un correo a principios de semana en el que me comunicaban que no podía participar en esta edición a tener de denuncia cursadas en la Policía Local". "No hay nada, tan solo la queja de un vecino", asegura el hostelero, que ha presentado más de 200 firmas de clientes y vecinos para recurrir su exclusión, pendiente aún de que se revise el expediente.

Por el momento, explica, Roberto Álvarez, su establecimiento queda fuera del programa, que comenzó ayer y se prolongará hasta el 15 de enero de 2023 en varios establecimientos hosteleros de la ciudad. "Me dicen que hasta que no se resuelva a mediados de mes no puedo participar, pero ya tenía actuaciones cerradas que he tenido que cancelar", lamenta Álvarez, que cifra las pérdidas del fin de semana en unos mil euros. El hostelero, que tiene su establecimiento en la parroquia de Jove, reconoce que existe la queja de uno de los vecinos de la comunidad aledaña a su negocio. Sin embargo, asegura que "no hay ningún tipo de denuncia porque nunca incumplimos nada". Según explica, desde que terminó la primera fase del programa "Siente Xixón" –el pasado 23 de junio– ya comenzó a cerrar los artistas que actuarían en su local durante el segundo tramo del año: "A dos días de que empiece, con todo programado, me dicen que me quedo fuera por unas denuncias que no existen". El hostelero, según comenta, ya tenía ya tenía programadas las actuaciones tanto de este fin de semana como las del resto del mes de septiembre. También algunas de cara al mes de octubre. "Estoy recibiendo mucho apoyo por parte de los artistas, los clientes y los vecinos de la zona", agradece Roberto Álvarez, que queda a la espera de que se examine su caso a mediados de mes para una decisión definitiva tras el recurso que él mismo gestionó vía correo electrónico. Mientras espera por ello, su establecimiento no podrá albergar los conciertos que tenía programados en el que sería su tercer año en el programa "Siente Xixón".