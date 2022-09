Sin riesgo de fugas entre los concejales de Ciudadanos en Gijón

No hay riesgo real de que ninguno de los concejales de Ciudadanos en Gijón abandone la disciplina del grupo municipal naranja. Se pregunte a quien se pregunte esa es la respuesta. Los cuatro concejales de Ciudadanos –el primer partido de la oposición en el Ayuntamiento– tienen previsto seguir en sus puestos hasta que acabe este mandado.

La unidad de acción del grupo municipal, dicen, está garantizada. Eso no significa que el enfrentamiento interno que se vive a nivel nacional en el partido que lidera Inés Arrimadas no pase factura al grupo que encabeza como portavoz José Carlos Fernández Sarasola.

Tanta factura como que las firmas de sus tres compañeros Rubén Pérez Carcedo, Ana Isabel Menéndez y Mara Simal se incluyen entre las de los 19 ediles asturianos de Ciudadanos –más de la mitad de su poderío municipal– que han firmado el comunicado "No a ‘Somos Ciudadanos’ porque somos Ciudadanos". "Somos Ciudadanos" es el nombre que se han dado los impulsores de un manifiesto que aboga por la refundación del partido a partir de la renuncia de Inés Arrimadas y la convocatoria urgente de una asamblea donde se elija una nueva dirección política. El coordinador de la agrupación de Gijón, Manuel Iñarra, es uno de los firmantes del manifiesto desde Asturias. Aunque su imagen no sale en la web de "Somos Ciudadanos" también cuentan con el apoyo del portavoz municipal. Además de otros cargos institucionales del partido.

Es la primera vez que las revueltas aguas de Ciudadanos en Asturias salpican con fuerza a Gijón que se había mantenido como una isla con –por lo menos en la superficie– sus aguas en calma. Aunque casi todo el mundo tiene claro que, salvo milagro, el barco se está yendo a pique. Si hace cuatro años la buena ola nacional hizo que se pasara en Gijón de uno a cuatro ediles convirtiéndose en el primer partido de la oposición; ahora la misma ola puede llevarse por delante un proyecto político que de regenerador pasó a desilusionante. Ciudadanos en Gijón tiene poco más de setenta militantes ahora mismo.

Todos parecen estar de acuerdo en que nadie de Ciudadanos se irá a hacer compañía a Alberto López-Asenjo –el exportavoz del PP que desde hace unos meses es concejal no adscrito tras haber abandonado el Partido Popular y a su grupo municipal– y en que la unidad de acción en el ámbito municipal está garantizada. Aunque no todo es perfecto. Sin definir culpables hay quien entiende en el ámbito naranja que el engranaje entre el grupo municipal y la dirección del partido no ha estado lo suficientemente engrasado para que la comunicación fluyese en las dos direcciones. Y otros colocan en el listado de debilidades de la organización la incapacidad para integrar las discrepancias. Aunque en este sentido desde Gijón se entiende que el problema es más bien en el ámbito autonómico que en el local.

Con la vuelta de la actividad a la Casa Consistorial tras el verano vuelven los concejales a sus quehaceres en las comisiones. También lo han hecho los de Ciudadanos, con la excepción de Mara Simal de baja desde hace semanas por complicaciones del covid. Toca ver si ese uno y tres van a seguir sumando cuatro.