"Me sumaré siempre a cualquier proyecto que saque a Ciudadanos de este estancamiento"

El objetivo de Ciudadanos en Gijón pasa por resistir y mantener representación en el Ayuntamiento en el próximo mandato, pero la nueva campaña "Somos Ciudadanos", que urge una nueva estrategia, no ha hecho más que dividir al partido, incluido el grupo municipal. Tres de los cuatro ediles (Rubén Pérez Carcedo, Ana Isabel Menéndez y Mara Simal) han firmado un documento en contra a esa campaña. El coordinador local de la formación naranja, Manuel Iñarra Fernández (Gijón, 1971), sí apoya la iniciativa.

–¿Qué se busca con la campaña "Somos Ciudadanos"?

–Una serie de cambios que hasta ahora no se están produciendo. Hay una demanda importante de los afiliados de Gijón, Asturias y toda España, para que haya un proceso participativo de cara a las elecciones de mayo de 2023 y que podamos presentarnos con garantías y capacidad de ofrecer un proyecto para que los ciudadanos puedan votarlo. Y no estar lejos del día a día de la ciudadanía por las cuitas internas.

–¿Por qué dan el paso?

–Hay que dar una vuelta al partido. No podemos esperar hasta el mes de enero para la refundación. Los procesos electorales se tienen que elaborar con bastante antelación y vemos que el proceso que la dirección nacional ha marcado lleva unos plazos demasiado lentos.

–Pero esa petición ha creado una nueva división, visible especialmente en el grupo municipal.

–Lo que me mueve es el objetivo, no las personas que lo lideren. Y el objetivo es buscar más democracia interna. No tengo nada que reprochar, por supuesto, a los compañeros que se han adherido a ese otro documento. Pero el objetivo común es que todos somos de Ciudadanos, que un proyecto liberal sea factible en Gijón, en Asturias y en España. Me sumaré siempre a cualquier proyecto que permita sacar a este partido del estancamiento en el que estamos actualmente. Debemos remar todos en la misma dirección.

–Pues en el grupo municipal reman en direcciones opuestas.

–En cuanto al manifiesto hay una cosa clara, que es que son adhesiones individuales. Y parece que se centra en Asturias, pero hay apoyos de otras comunidades y de gente con bastante peso, como Sara Fernández, teniente de alcalde en Zaragoza, o María Carmen Sánchez, teniente de alcalde en Alicante. Dicho esto, mis compañeros son libres de adherirse donde quieran. Cero reproches. Somos un partido liberal y como mejor se demuestra es que cada uno sea libre para obrar como considere.

–¿Cómo valora la actuación del grupo municipal ante el inicio del último curso del mandato?

–Hemos sido el principal partido de la oposición durante estos tres años. Se ha recogido el trabajo que se ha hecho tanto en medios como entre la ciudadanía. Una labor respaldada desde la agrupación con nuestro trabajo día a día. Injustamente, cuando lleguen las elecciones, el resultado no será acorde al trabajo realizado. Pero siempre se ha buscado el bien de los ciudadanos de Gijón.

–¿Hay riesgo de ruptura en el grupo municipal?

–Confío, espero y creo que se mantendrá la unión del grupo municipal. Cualquier decisión que se tome al margen de esto será personal. Nos presentamos a unas elecciones con unas siglas, unos ideales y un programa y no puedo llegar a pensar que a falta de cinco meses se abandone toda esa ilusión.

–¿Es imposible mantener los cuatro concejales?

–Hay que ser realistas. Es muy difícil. Estamos trabajando con la misma ilusión para presentar un proyecto viable, diferente, novedoso y que aporte alegría en lo económico, en lo social y en lo cívico. Anhelamos esa alegría que hace mucho que se perdió por culpa de un gobierno que se empeñó en gobernar desde la ideología y no desde el entendimiento.

–¿Se ve como candidato?

–Soy un hombre de partido. Siempre he estado a disposición de Ciudadanos, de mis compañeros y si ellos creen que soy el mejor candidato no tengo problema en asumir retos. Y si se apuesta por otro compañero, tendrá todo mi apoyo para conseguir que Ciudadanos siga teniendo representación en el Ayuntamiento.