Viaje a un mundo fantástico y sostenible: así es la última exposición de Laboral Centro de Arte

"Repetiremos, tenemos que verlo con mucha más calma, es muy interesante". El estreno de la muestra "El mundo ye viesca" recibió ayer un goteo constante de visitantes. Román Torre y Ángeles Angulo, conocidos artísticamente como Rotor Studio, quedaron impactados con la buena acogida de su proyecto, consistente en una instalación que conjuga ecología, fantasía, tecnología, sostenibilidad y creatividad, y que puede visitarse hasta marzo del año que viene en Laboral Centro de Arte, en Gijón.

"Es un trabajo que envuelve mucho al cuerpo, a los sentidos, hay que tener cierta concentración y ganas de estar y vivirlo, todos dicen que quieren volver con sus amigos, ver todos los matices con mucha más calma", destacó, tras la inauguración, Ángeles Angulo.

Los autores invitan al público en esta instalación de unos mil metro cuadrados a sumergirse en un mundo fantástico inspirado por los bosques asturianos y por un bioma desconocido de otro planeta. El espectador entra en una especie de cápsula, con una capucha, para recrear ese ambiente, antes de acceder al bosque.

Ángeles Angulo destacó la importancia de que el arte contribuya a concienciar a construir un mundo más sostenible. Lo hizo explicando que en esta muestra sobre los bosques construyen un nuevo planeta, con la necesidad de concienciarse de cuidar el actual, porque no existe otra alternativa. "Somos bastantes sensibles a todo este tema, viene bien mirarlo desde cualquier ángulo. El arte siempre te da una visión como más difusa, no es como la literatura o una noticia. Es más sensible de otra manera, pero tiene su responsabilidad de poner en foco cosas tan importantes como cuidar el planeta, darnos cuenta de lo que está pasando, y de verdad comportarnos como una planeta, como la especie que somos, porque no hay un planeta B para vivir", reflexionó.

Esta presentación es la gran primera muestra que se inaugura en Laboral Centro de Arte bajo la dirección de Pablo DeSoto, que actúa en este caso como comisario de la obra. La instalación es la primera que además en ese espacio de Laboral tiene artistas españoles. "Da impresión, es un volumen bastante grande. Más a mí que vengo del mundo de la performance o el arte escénico. Pero ha quedado muy bien", concluyó Angulo.