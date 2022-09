Juego de nostalgia en la CometCon de Gijón con Jordi Cruz, de "Art Attack

Hizo sus primeros pinitos en los noventa en el "Club Disney" en Televisión Española, antes de ser uno de los protagonistas en el paso del programa a Telecinco. En lo más reciente, se le recuerda como locutor radiofónico en la "Cadena 100", pero posiblemente el programa en el que dejó huella Jordi Cruz fue en "Art Attack", un programa de manualidades, creatividad y mucha imaginación. Ayer, el canal nostalgia se encendió en la CometCon con un encuentro de Cruz con sus fans, con los que rememoró los mejores momentos de los que disfrutaban aquellos niños, que ahora son adultos. "Fomentó la creatividad en una época sin tantos medios ni tutoriales como ahora, que te lo puedes encontrar todo en "Youtube", pero de aquella todos se paraban ante el televisor para ver lo que proponíamos esa semana", comentó Cruz.

"Era muy complicado encontrar algo así en aquella época", indicó Cruz, que se paró a comentar muchos aspectos con los fans, aunque evitando desvelar algunos de ellos. "Es mejor quedarse con la magia, porque en realidad era un proceso muy simple, pero en casa podía parecer fascinante", comentó ante una pregunta sobre uno de los trabajos que se realizaban.

"Art Attack" contaba con una labor educativa, que muchas veces estimulaba incluso a los colegios, como apuntó Cruz: "De una idea se podrían crear muchas más, y de aquella nació lo que vemos ahora, el cosplay y todo lo demás de este universo tan apasionante", indicó en alusión a los cómics, el mundo anime o la realidad virtual, que son protagonistas en la CometCon, que cierra sus puertas hoy en el recinto ferial Luis Adaro.

Jordi Cruz fue uno de los famosos que acudieron como invitados a la "CometCon". En su caso lo hizo también para comentar y firmar ejemplares de su libro "Mejor no te lo creas". "Mi madre siempre me dio ese consejo, de no perder tiempo material en creerte que estás haciendo que es fantástico, y no lo dedicas a disfrutar realmente de esa experiencia, vas a salir perdiendo", indicó, antes de dar un consejo a los asistentes a su charla: "Siempre me sentí realizado, si lo que haces te permite ser más feliz y mejor persona, con eso tienes el éxito garantizado. Así que nunca os quedéis con las ganas o con el miedo de hacer lo que más os gusta".

En su paso por Gijón, aprovechó también para visitar las diferentes propuestas de la CometCon. "Me encanta la parte de artesanía, acercarme a los que hacen las ilustraciones", comentó. "En el mundo del arte todo empieza con un boceto en tu cabeza, da igual que luego sigas en el papel o el ordenador, que es una herramienta más, no tiene que existir esa guerra de lo nuevo con lo de antes".