Los afines a la Alcaldesa piden al PSOE crear un "órgano neutral" que controle el proceso

Los militantes socialistas que apoyan la gestión de Ana González al frente del Ayuntamiento, y que defienden su continuidad como candidata en mayo de 2023, enviaron ayer domingo una carta a la ejecutiva local, a la que acusan de ser parciales durante la recogida de firmas, con la exigencia de crear "un órgano neutral que arbitre este proceso" que se ha puesto en marcha en la Casa del Pueblo para llevar a la agrupación a unas primarias. "Estando abierto un proceso en el que la militancia puede optar entre dos opciones, firmar a favor o no hacerlo, a los militantes solo se les dan argumentos para elegir una de las dos, por lo que entendemos que la comisión ejecutiva de la agrupación no está actuando con la neutralidad que se precisa en un momento como este", se señala en la misiva, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, que va firmada por Guillermo Pescador y dirigida al secretario de Organización, César González. De no ver satisfechas sus reclamaciones, según ha podido confirmar este periódico, no descartan llevar la petición hasta Ferraz, sede nacional del PSOE.

La carta hace una valoración de cómo este grupo –los 27 firmantes que enviaron un documento de a favor de que Ana González repita como candidata– está viendo el proceso en marcha en la calle La Argandona, con críticas claras a la ejecutiva. "La evidencia es que está respondiendo a las peticiones de una parte de la militancia, facilitando información, cartas dirigidas a los afiliados, habilitación de espacios y medios que no recoge el reglamento para este proceso, y todo ello basándose en una interpretación de los estatutos por la que se equipara este proceso excepcional e inédito al oficialmente reglado de primarias", señalan en la carta. A juicio del grupo de afines, "sería lógico que la equiparación se aplicase en toda su extensión y dando medios equitativos a las diferentes opciones, y no solamente a la posición que defiende la recogida de firmas para dejar sin efecto la reelección de la Alcaldesa actual para encabezar la candidatura del PSOE en Gijón, a lo que estatutariamente tiene pleno derecho". En la breve carta al secretario de Organización –que la semana pasada envió una misiva a todos los afiliados con un documento elaborado por los impulsores de las primarias (y que dinamitó el partido)– llegan a la conclusión que, dada la situación actual, "y si se quiere actuar correctamente", "se debería articular un mecanismo que regule este proceso y que vele verdaderamente por la neutralidad de los órganos de dirección, al ser esta situación excepcional y que a día de hoy no se da en ningún sitio de España". "Para ello sería necesario constituir un comité organizador y una comisión que debería estar integrada por el Comité Organizador, la Comisión de Ética y representantes de las partes del proceso, a favor de la recogida de firmas y a favor de seguir con la reelección de la Alcaldesa", añade el grupo de Guillermo Pescador, que también reclaman "el envío de una carta a la militancia de Gijón desde nuestra opción". Militantes alineados con Ana González llevan tiempo reprochando que la ejecutiva local "en vez de llamar a la responsabilidad y a no estar atacando a la Alcaldesa, está calentando más el ambiente interno". "Son una ejecutiva de parte, incapaz de unir la agrupación y responsable, por tanto, del desastre electoral al que camina el PSOE en las elecciones municipales", señalan. Estos socialistas, de no ver la neutralidad exigida, tienen claro que acudirán a Ferraz "para poner orden en un proceso que se está haciendo sin respetar los estatutos y que no solo lleva a perder las elecciones en Gijón, sino a dañar las expectativas en otros niveles, como las elecciones generales con nuestro candidato, el presidente Pedro Sánchez, a la cabeza". La Casa del Pueblo vuelve a abrir sus puertas hoy para continuar con la recogida de rúbricas La Casa del Pueblo volverá a abrir hoy, lunes, sus puertas, en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, para continuar con la recogida de firmas que permitan celebrar primarias en la agrupación de cara a las elecciones de mayo de 2023. Será la cuarta jornada de recogida tras alcanzar el 31% de las rúbricas el primer día y continuar "a buen ritmo" hasta el sábado por la mañana. Necesitan, como principal objetivo, 592 firmas. En su defecto, 421, que fueron los votos logrados por Ana González cuando se impuso a José Ramón Tuero en las primarias de 2018. Los promotores de este proceso defienden que se garantizará el anonimato a quienes acudan a firmar. Pero hay militantes socialistas que han optado por hacer público su apoyo. Uno de ellos es el exconcejal Daniel Gutiérrez Granda, que compartió en sus redes sociales una foto suya firmando. "Las primarias siempre son deseables en el funcionamiento de un partido democrático y, además, considero que ahora podrían suponer la oportunidad de elegir un candidato sólo que contribuya a revitalizar Gijón", señaló Gutiérrez Granda. La recogida de firmas se prolongará hasta el día 15 de septiembre. Luego, será la comisión de ética de la FSA la que deba validar las firmas.