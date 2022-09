El presidente del Principado, Adrián Barbón, se puso este lunes de perfil ante el cisma existente en la Casa del Pueblo de Gijón, donde los afines a la Alcaldesa, Ana González, acusan de falta de neutralidad a la ejecutiva local, a la que ven muy próxima y favorable a los impulsores del proceso de primarias que desde el pasado día 1 de septiembre están recogiendo firmas para lograrlo. "Es un proceso que espero que se desarrolle con normalidad. Haremos las valoraciones oportunas cuando concluya", apuntó ayer Adrián Barbón durante la inauguración del seminario telemático "Políticas regionales ante el reto demográfico: estudio de casos".

El presidente del Principado, y líder de la Federación Socialista Asturiana (FSA), dejó claro que "no estoy pendiente del proceso de Gijón, porque estoy pendiente de los problemas de Asturias y de los problemas de la gente de Gijón. Los problemas que a mi me preocupan son los problemas de los ciudadanos de Gijón, igual que me preocupan los problemas de los asturianos".