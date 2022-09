La CometCon se despide con récord

La CometCon cerró ayer por todo lo alto su novena edición, la tercera que se organiza en Gijón. A falta de las cifras oficiales, los promotores mostraron su satisfacción y calificaron de "éxito" la celebración del festival de ocio, que durante tres días inundó la ciudad de cosplay, cómics, anime y realidad virtual, entre otras. "La sensación es muy buena, excelente. Hemos logrado superar lo estimado, alcanzando los 24.500 asistentes. Han sido un sábado y un domingo muy potentes", destacó Héctor Lasheras, director del evento.

El recinto ferial Luis Adaro acogió tres jornadas muy intensas de CometCon. Era la primera vez, desde que la cita se afincó en Gijón, que se pudo celebrar sin restricciones de aforo ni de actividades. "Ha habido muy buen ambiente, tras un sábado muy potente, el domingo también ha sido muy positivo, con muchas colas, como ha sucedido prácticamente todos los días. La acogida ha sido magnífica", recalcó el responsable de esta cita en la que todas las propuestas del universo friki tienen su espacio.

La despedida de la CometCon tuvo como últimas propuestas una actividad de pintura e impresión 3D, un coloquio sobre "Star Wars" y coleccionismo vintage, un taller de diseño de sellos japoneses, charlas sobre "Dragon Ball" o un encuentro con el dibujante Isaac Sánchez.

"Aquí nadie te ve diferente. Y eso es lo que más anima", destacan Nicole Sala, Noe Cajigal y Mara González, tres de las jóvenes que acudieron a la CometCon para disfrutar del cosplay, simulando a sus personajes favoritos. "Son muy necesarias citas como esta, para que de la que venimos en autobús dejen de mirarnos como gente extraña", añadieron, tras confesar que acudieron todo el fin de semana a disfrutar de la CometCon.

"La pena es que no dura más días, porque hay mucho que ver, que descubrir y con lo que poder divertirse, al final siempre faltan horas", compartió Víctor García, mientras descubría el juego de "Sonic" en una zona de videoconsolas. "Me iré enseguida a dar una vuelta y ver más cosas, para comprar alguna figura o prenda, porque es un vicio los videojuegos y se pasa el tiempo y no te enteras", resaltó.

Tatuajes, promoción de la esgrima histórica o robótica fueron otros temas que tuvieron una buena acogida y curiosos en un domingo con mucho sol y calor, con las sombras y pabellones muy solicitados, y con muchos visitantes aguardando en torno a la una de la tarde una importante cola para acceder. "Es lo que toca, es un festival muy completo, con propuestas para todas las edades, normal que tenga tanta aceptación", apuntó Luis Martínez, que acudió con sus hijos Enol, Lucas y Martín tras otra jornada de afluencia masiva.