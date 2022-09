Reconvertir el billete ordinario de Emtusa es un "billete diario" que permita viajar en todas las líneas regulares de la empresa en el día de su adquisición. Esa es la propuesta que el forista Pelayo Barcia llevará al Pleno para intentar compensar al usuario de este tipo de billetes por pagar el triple que los usuarios con tarjeta. Hay que recordar que desde el día uno de este mes y hasta final de año, en el marco de una campaña nacional, se ha rebajado un 30% el coste de bonos y abonos lo que supone que el viaje normal con tarjeta en Emtusa ha pasado de 0,75 a 0,53 euros. El billete se mantiene en 1,50 euros.

"Dado que nos parece escandaloso que la diferencia entre un billete y otro sea prácticamente el triple, y dado que sabemos que la ordenanza fiscal no se puede modificar de manera sencilla, entendemos que la manera de compensar a las personas que adquieran el billete ordinario es hacer que este billete valga para su uso durante todo el día", explica el edil de Foro Asturias que entiende que su idea beneficiaría al 20% de los usuarios.

Barcia también pide dentro de la misma iniciativa plenaria que los conductores puedan dar "como gesto de cortesía" mascarillas gratis a los viajeros que no lleven. La idea es, dice el edil, "que nadie se quede en tierra por no llevar mascarilla no que haya un reparto indiscriminado de ellas". De hecho, su propuesta es que si se detecta ese problema pase a cobrarse la mascarilla.