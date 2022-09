Avanza la rescisión del contrato de las obras de Calderón de la Barca

"La rescisión del contrato es la única alternativa para reiniciar el proyecto de las obras de la calle Calderón de la Barca". Así se expresó ayer el concejal de Obras públicas y Proyectos de ciudad, Olmo Ron, tras protagonizar una reunión informativa en el Paraninfo de El Coto con la asociación de vecinos y con los residentes afectados por la paralización de las obras de reforma de la vía. Los vecinos urgen mientras tanto que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para que, en tanto en cuanto se resuelve el conflicto, la calle sea lo más funcional posible. Esto pasa por facilitar el paso y retirar el material de obra. Cuestión que urge más antes el inicio el lunes de las clases y que en Calderón de la Barca hay un colegio, el Campoamor, y un instituto de nombre homónimo al de la vía. Ron avanzó que se ha elaborado un informe y se ha remitido a la adjudicataria, Cotodisa, con las actuaciones necesarias "para garantizar la seguridad en el entorno" hasta que avance en la resolución de este problema.

El edil concretó que el Ayuntamiento avanza por tanto en los trámites para resolver el contrato con Cotodisa. Es el paso previo a reanimar un proceso que viene de atrás en el tiempo. Las obras en Calderón de la Barca arrancaron en diciembre del año pasado y tenían un plazo de ejecución de ocho meses. Sin embargo, la adjudicataria finalizó los trabajos a primeros de agosto con cerca del 40 por ciento de la actuación sin terminar.

Cotodisa pidió modificar el contrato inicial a solo dos días de la fecha fijada para el final de proyecto. La junta de gobierno no solo denegó esto sino que tramitó una sanción a la compañía. "Hemos pedido paciencia. No es algo nada habitual que una empresa no respete el contrato con el Ayuntamiento. No cumplieron lo plazos de ejecución estipulados", afirmó Ron sobre una actuación que es de las más ambiciosas de este gobierno al estar tasada en 1,3 millones de euros e incluir, entre otras cosas, una red separativa de aguas y un nuevo arbolado.

Ron quiso recordar a los residentes que la responsabilidad en la ejecución de cualquier obra recae sobre la adjudicataria. Esto incluye también la responsabilidad por el incumplimiento de los plazos. También reconoció que Cotodisa ha abierto un conflicto con el Ayuntamiento después de que se le negara la citada modificación del contrato. "Se denegó porque no estaba justificada", puntualizó el edil. Ahora, técnicos municipales han redactado ya un informe que recoge aquellas actuaciones que hay que poner en marcha para garantizar la seguridad del entorno. Estas se han enviado a Cotodisa para que "las ejecute cuanto antes".

Ron estuvo acompañado por Christian Guisado, el presidente de la asociación de vecinos de El Coto quien, como los residentes, urgió soluciones. "No se deben alargar lo plazos. Se debe resolver cuanto antes el contrato con la empresa", apuntó el líder vecinal que avanzó que su asociación hará un informe con las necesidades para facilitar el día a día de los vecinos. "Deberían darnos un plazo y quitar todos los materiales que están aquí estorbando", razonó Juan Manuel Martínez, uno de los vecinos de la calle.