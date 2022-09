El teatro de la Laboral acoge el próximo sábado, a las 20.00 horas, el "Trialogfem Show", un espectáculo danza contemporánea –a un precio de 20 euros– a cargo de las coreógrafas Dana Raz, con "Krum"; Oryan Yohanan, con "Solo of the lost and found"; Lucía Piquero, con "Sails"; y Yaima Santana, con "Invernadero". Se trata de un espectáculo enmarcado en el cuarto certamen "Trialogfem" que también incluye un laboratorio de danza con música en directo del 9 al 11 de septiembre.