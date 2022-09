"Hemos pedido prolongar de ocho a diez años el plazo para acabar la ampliación"

José Enrique Plaza (Gijón, 1966) es el presidente del Club de Natación Santa Olaya, que encara ahora sus fiestas y en los próximos meses importantes novedades respecto a su futuro.

–Este periódico ha podido saber que ya hay un preacuerdo con la Autoridad Portuaria para resolver el asunto de los terrenos del puerto. ¿En qué consiste?

–No soy muy dado a hablar de cosas que no están absolutamente cerradas, pero no voy a negar que ahora mismo sí existe ese preacuerdo con la Autoridad Portuaria respecto a los terrenos que tenemos fuera. Insisto, que aún quedan flecos y voy a esperar a que estén rematados para presentar el acuerdo a los socios. Será, previsiblemente, en una asamblea que haremos en octubre.

–Se habló de que esos terrenos podría gestionarlos el club hasta el 2038.

–No voy a entrar en más detalles de los que ya están publicados. Lo que el socio tiene que saber es que el preacuerdo al que hemos llegado es muy importante para el club. Garantiza, de momento, el que podamos centrarnos en la ampliación y no tener dos frentes abiertos.

–O sea, es largo plazo.

–El plazo es lo suficientemente bueno como para que el club esté contento y satisfecho.

–Habló de negociar con el Ayuntamiento variar el acuerdo del 2019 para la ampliación del club. ¿En qué quedó eso?

–Efectivamente, el acuerdo es de 2019. Con el contexto actual desde que estamos en la directiva hemos creído adecuarlo a la realidad de ahora, marcada por el aumento de los costes energéticos y de construcción. Hemos solicitado al Ayuntamiento una ampliación del plazo de finalización de las obras de esa ampliación y sus técnicos nos han dado el visto bueno. Es un tema que llevaremos a la asamblea extraordinaria de octubre porque tiene que ser ratificado por los socios y a su vez por el Pleno municipal.

–¿Cómo varía entonces el acuerdo?

–Las obras debían de empezar antes de cinco años desde que se elevó a escritura pública el convenio. Y finalizar antes de ocho. Hemos pedido ampliar esos ocho para ir más tranquilos a la hora de ejecutar las inversiones.

–¿Cuándo se firmó el convenio?

–El convenio está firmado desde septiembre del año pasado. Preferimos no elevarlo a público porque íbamos a hacer esa petición de pequeña modificación de los plazos al Ayuntamiento.

–¿Cuánto se ampliarán los plazos?

–A dos años. O sea, tendríamos que empezar antes de cinco años y finalizar antes de diez, en lugar de ocho. Pero insisto, irá a la asamblea, tiene que ser aprobado por los socios y luego volverá al Ayuntamiento para que el Pleno sea quien de el visto bueno. Los informes técnicos son favorables.

–La sintonía con el Ayuntamiento es buena.

–Para el Ayuntamiento y su equipo de gobierno solo puedo tener buenas palabras por todo el apoyo que están dando al club. Lo quiero poner en valor. Con Ana González y con los concejales que hemos tratado en este tiempo la sintonía es absoluta. He sentido el apoyo de la Alcaldesa, de sus concejales y de su equipo de gobierno desde que soy el presidente.

–¿Cómo va el plan director?

–Muy encauzado.

–Culmia ha empezado a construir en sus terrenos.

–Sí, de las cuatro edificaciones que van a hacer ahí, el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) nos reconoce una participación de casi el 51% en la cuarta parcela, la que está más pegada al club. Es un activo que tenemos y está a la venta. Ya se han interesado algunos promotores y si aparece alguien que cumpla las expectativas económicas, pues adelante porque será un alivio económico para la ampliación.

–¿Cómo está afectando la crisis al Santa Olaya?

–El día antes de presentar el presupuesto, que ya era restrictivo, estalló la guerra de Ucrania. Este conflicto está haciendo que el club tenga muy complicado de cumplir ese presupuesto.

–¿A qué se refiere?

–Se están cerrando muchas empresas porque por los costes energéticos no pueden producir. Como club de natación tenemos que precalentar piscinas. Eso es un gasto que está cercano a los 1,5 gigabatios al año. El primer semestre del año pasado el coste de luz comparado con el primer semestre de este año se multiplicó por tres. Estamos destinando todos los recursos del club y más a a pagar la factura energética.

–¿Se ha hecho alguna propuesta desde la Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y Recreativas (Acedyr)?

–Sí, hay una petición que hemos hecho y trasladado a la consejería de Cultura. Hemos pedido una reunión con Berta Piñán y estamos pendientes de la fecha. Hay cosas en las que el club está en desacuerdo, como que se nos excluya de líneas de ayudas por ser una entidad deportiva.

–¿A qué se refiere?

–Por ser una entidad deportiva no se nos deja acceder a ayudas para costes energéticos y otras cuestiones, que solo van destinadas a pymes. El Santa Olaya tiene 50 empleos directos y 32 indirectos. Entiendo que se nos debería dejar acceder a determinadas ayudas. Lo digo en base a que somos algo más que un club. Somos, entre comillas, una empresa con los números de cualquier pyme.

–Esto ya lo sufren.

–Hace poco hubo una línea de ayudas del Instituto de prevención de riesgos laborales para actuaciones de prevención. En el club, pusimos líneas de vida por todos los tejados, pero no pudimos acceder a esas ayudas porque no se nos considera pyme. No pedimos ser más que nadie, pero tampoco que se nos excluya de algo a lo que otros sí tienen acceso.

–¿Hay ganas de fiesta?

–Hemos tratado de elaborar un programa de fiestas equilibrado y que ha superado nuestras expectativas de participación en las actividades programadas.

–¿Cómo están de socios?

–La campaña de captación de socios fue una de las mejores noticias que tuvimos. Estamos en torno a los 15.000.

–¿Y deportivamente?

–Francamente, muy contentos. Los objetivos fijados el año pasado con la contratación del nuevo entrenador, Antonio Oliveira, están dando sus frutos. Se está trabajando muy bien la cantera. Vienen pegando fuerte buenos mimbres en los equipos inferiores.

Presentación de las Fiestas del Santa Olaya

El Santa Olaya presentó ayer el programa de fiestas. Arrancarán el día 7 de septiembre, con una exhibición de perros de Agility, que superarán los más complicados obstáculos. Tras esto, se celebrará el pregón que dará, ya está confirmado, José Peliz, una persona muy querida entre el olayismo. Para cerrar el día, hay prevista una actuación de Kaky Sugar. El día 8, que coincide con el Día de Asturias, tendrá lugar la subida a la Campa Torres y la tradicional misa. Luego, en la parte exterior del club se celebrará la comida social. Al contrario que otros años, con un menú pautado, se anima a los socios a que lleven su propia comida para compartir entre todos, al más puro estilo de una comida en la calle. Habrá un bingo solidario cuya recaudación será a favor de Mar de Niebla, también la actuación de "Moriarty" y juegos en las piscinas.

Para el 9 de septiembre, el Santa Olaya realizará con los equipos de natación y los socios interesados en participar una limpieza de la playa de El Arbeyal. También habrá un "aqua pink", que es algo así como zumba en las piscinas a favor de la Asociación española contra el cáncer. Será a partir de 14 años. Habrá además una mini discoteca para los pequeños y luego para los mayores y la actuación de "Los Diestros".

El cierre de las fiestas es el día 10 con una actividad de zumba para pequeños en las piscinas. Se hará la "holi party", que será un estallido de color en el Santa Olaya y una sesión vermú. Actuarán "Los Gamberros" y como colofón habrá juegos en la piscina exterior para clausurar la temporada de verano. Durante todas las fiestas los socios podrán ver una exposición de fotos antiguas y actuales organizada por los veteranos en el pasillo central llamada "El Tendederu", en la que se verán sitios que habitualmente no se ven como la sala de máquinas o las bombas.