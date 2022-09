El PSOE "estudiará" la petición de los afines a la Alcaldesa de crear un órgano neutral

El PSOE de Gijón volvió a vivir ayer una intensa jornada epistolar, con comunicados en una y otra dirección, ahondando más aún en la brecha. Desde la ejecutiva local, a través del secretario de Organización, César González, se dio acuse de recibo al grupo de militantes afines a la alcaldesa, Ana González, que el pasado domingo exigieron mediante una carta la creación de un "órgano neutral" que velase por la imparcialidad del proceso iniciado en la Casa del Pueblo. Además, en la breve comunicación, se comprometieron a remitir la petición a la ejecutiva para su estudio. Pero el tiempo apremia. Y de ello son conscientes los partidarios de la continuidad de Ana González como cabeza de lista del PSOE. Exigen "una respuesta urgente, pues teniendo en cuenta lo ajustado de los tiempos, si se demoraba, nuestras peticiones perderían toda eficacia para defender nuestra causa", valoró ayer Guillermo Pescador, la voz del grupo partidario de la continuidad de la Alcaldesa.

El partido, con una recogida de firmas en marcha para convocar primarias (necesitan 592), entró en ebullición el pasado viernes, cuando la ejecutiva local, a petición de los impulsores del proceso de primarias, envió un documento con los postulados de estos últimos. Fueron muchos los militantes que alzaron la voz poniendo en cuestión la imparcialidad de la dirección de la agrupación. Tanto que exigieron crear un órgano neutral, que reuniese todas las sensibilidades. De no ver satisfechas sus peticiones, según las fuentes consultadas, denunciarán la situación ante Ferraz.

Pero a los mensajes también se sumaron los impulsores de primarias, que ayer volvieron a recoger firmas en la Casa del Pueblo. Dicen que van a buen ritmo, pero solo ha trascendido que el primer día lograron ya el 31% de las rúbricas. En un comunicado a los medios, advirtieron al grupo de afines de Ana González que "deslegitimar de esa forma a los procesos es entrar en una deriva muy peligrosa". Hay cuestiones con las que también discrepamos. Por ejemplo, entendemos que el plazo es muy escaso, solo nueve días quitando domingos y festivos, y que el formato de las firmas es muy exigente. Nos sentimos perjudicados, y así lo trasladamos a los órganos competentes, pero no por ello hemos puesto en tela de juicio la imparcialidad de nadie", señaló ayer Carlos Zapico, uno de los impulsores del proceso.

Además, consideran que "no se puede decir una cosa y la contraria". "Solo hay dos vías para llegar a unas primarias: confirmando nuestra petición o pidiéndole a la compañera Ana que se presente voluntariamente a las primarias. No hay más", estima Zapico, que ironiza por las críticas de tener un sitio en la sede. "Esperamos que estos compañeros no pidan que nos pongamos a recoger firmas con una mecha de camping en la calle. Sería estrambótico".

"Haremos las valoraciones al concluir el proceso", apunta Adrián Barbón

"Es un proceso que espero que se desarrolle con normalidad. Haremos las valoraciones oportunas cuando concluya". Con estas palabras se pronunció ayer Adrián Barbón, durante la inauguración de un seminario, sobre el conflicto en el PSOE de Gijón. El presidente del Principado, y líder de la FSA, dejó claro que "no estoy pendiente del proceso, porque estoy pendiente de los problemas de Asturias y de los problemas de la gente de Gijón". "Los problemas que a mi me preocupan son los problemas de los gijoneses, igual que me preocupan los problemas de los asturianos", añadió. Por la tarde, y durante una entrevista en la "Ser", mantuvo esa prudencia, "igual que Ana González", hasta que concluya el proceso.