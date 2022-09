"Yo no busco escribir, es la escritura la que me busca a mí"

"Cantos. 1979-2022" es la nueva obra de Pedro Luis Menéndez (Gijón, 1958). Una obra que combina los inicios literarios de este profesor del colegio de la Inmaculada con texto inéditos. Predomina la poesía narrativa, "intencionadamente", afina el autor, que presentará su trabajo, editado por BajAmar, hoy (19 horas) en la antigua Escuela de Comercio, de la mano de la Sociedad Cultural Gesto.

–¿Cómo surge esta nueva obra?

–Una de mis líneas siempre fueron los poemas muy largos. De las primeras cosas que escribí y publiqué en mi vida ya era uno muy largo. Con eso, tenía cinco poemas muy largos, el último de ellos editado en una edición no venal con Nacho González de hace dos años. Entonces, todo era en ediciones muy antiguas o no venales. De pronto, con César García Santiago, de BajAmar, surgió la oportunidad de juntar todo eso, que está muy lejano en el tiempo, en un solo libro. Se lo propuse y me dijo que sí a la primera. Entonces, añadí una sexta parte que es inédita, escrita este mismo año.

–De 1979 a 2022 es un periodo muy amplio. Habrá cambiado y evolucionado en todo ese tiempo.

–Una de las decisiones que tomé fue la de no reescribir nada. No toqué nada. Debía respetarlo, porque yo era aquel. El yo de ahora no se sentía muy capaz de corregir al yo de entonces, aunque me gustara más o menos. Hay cosas que si las escribiera ahora no las haría igual que entonces. Me hizo ilusión este libro, porque en el mundo editorial de la poesía, no es tan fácil que alguien se anime a editar algo así. Era una posibilidad y como me dijeron que sí, pues para adelante.

–¿Como fue reencontrarse con lo que escribía en 1979?

–No. Yo por lo menos no me reencuentro. Se mezclan dos cosas. Por un lado, aquel Pedro Luis ya no existe, no te acuerdas de quién es. Pero, por otro lado, la medida del paso del tiempo es muy relativa. Y todos tenemos esa percepción de que el tiempo no pasa. Miro la foto que aparece en la contracubierta del libro y digo "¿quién es este señor mayor que está aquí?". Casi me reconozco peor en la foto que en lo que escribí hace años.

–¿Las temáticas van acordes a los tiempos?

–No. Sí veo que hay dos constantes, pero que lo descubrí ahora al montar el libro. Una permanencia es la ciudad y otra son las guerras, que ya aparecían desde el principio. En el caso de la sexta parte, la inédita, era algo que estaba escribiendo el invierno pasado, sobre la vejez y el paso del tiempo, y ¡zas!, Ucrania. Y entró. Pero el que se publicó en 2020 en los cuadernos de Nacho González, se escribió en 2018 y habla de lo que ocurre en las ciudades cuando caen las bombas. Lo lees y se podría aplicar a una guerra o a la pandemia, pero se había escrito antes. También hay una preocupación en mí por los niños, su sufrimiento en las guerras. Me sensibiliza mucho, pero no siempre fui muy consciente de que lo tenía.

–¿Será por su vocación como profesor?

–No, no, no. Creo que es por la edad. Hace años no era así. Ahora veo lo de Ucrania, por ejemplo, y pienso primero en los niños. Es un libro que, en parte hace, balance.

–¿En qué sentido?

–Para decir que ahí llevo toda la vida. Estuve muchos años en silencio por el medio. Y esto es un recordatorio de que no acabo de aparecer.

–Empezó a destacar como poeta durante la Transición, pero luego dejó de publicar hasta hace solo unos años. ¿Se arrepiente de ese vacío?

–No me arrepiento. Soy constante, pero también soy capaz de estar años sin escribir absolutamente nada. Yo no busco escribir, es la escritura la que me busca a mí. No se puede hacer nada forzado. Mucha de la poesía escrita de joven es más vacía, porque todavía no había vivido. Los años que no escribía me dediqué a vivir. ¿De dónde iba a sacar lo que escribo ahora?

–¿Qué le llevó a retomarlo?

–Dejé de publicar, pero no de escribir. El trabajo es muy absorbente. Además, escribía mucho de didáctica y evaluación, pero los días tienen 24 horas. La vida te da para lo que te da. Luego ya solté lo que estaba haciendo y volví a tener tiempo y retomé. Siempre se dice que uno vuelve al lugar de origen, que en mi caso era la poesía. Y la vuelta fue de una forma natural.

–El tiempo está muy presente en esta obra.

–Sí lo está.

–¿Le queda algo por contar?

–La sexta parte, de algún modo, no es un testamento, pero sí una falsa despedida. No me pienso morir ni nada de eso. ¿Cómo lo digo? Va a sonar muy fuerte, pero si mañana me muriera y alguien quisiera saber lo que pensaba al final de mi vida, pues es esa sexta parte. Pero ahora estoy escribiendo nuevas cosas. Creo que todo creador lo tiene en la cabeza en algún momento, que es ¿cuál será el último poema que voy a escribir? Aunque a veces es preferible no hacerlo, porque hay escritores y poetas que mejor no hubieran escrito lo último.

–Pero es duro reconocer que uno ha llegado a lo máximo que puede ofrecer.

–Ah... Por eso es muy interesante. Es imposible, salvo que te lo digan otros. Que los puedes creer o no. Quise hacer ese cierre oficial cuando todavía era consciente de ello. Pero eso lo digo hoy, igual en unos años aparece una séptima parte.