Urbanismo tiene aún sin pagar 14,5 millones de 150 ayudas del plan de reforma de fachadas

El Ayuntamiento aún tiene pendientes de pagar 150 subvenciones a comunidades de vecinos para la rehabilitación de fachadas y la eliminación de barreras arquitectónicas con un coste estimado de 14,5 millones. Esos son parte de los datos que la edil de Urbanismo Dolores Patón presentó ayer en comisión en una actualización de las cifras de un histórico programa de ayudas municipal que quedó suspendido en 2018, durante el último mandado del gobierno forista de Carmen Moriyón. Desde entonces, no se han aceptado más peticiones para centrar los esfuerzos en pagar el dinero ya comprometido.

Patón buscó en su presentación de datos evidenciar la diferencia entre el legado de Foro y el trabajo del PSOE en lo que va de mandato. Y así, achacó a los foristas tener el «dudoso honor» de haber dejado una deuda de 70 millones en 495 expedientes pendientes de tramitar: 203 de supresión de barreras arquitectónicas, 284 de rehabilitación de fachadas y ocho del plan especial del Muro.

Sin olvidarse de los denominados barrios degradados. «Donde no fueron capaces de conceder ni una sola subvención en 2018 y 2019 con 13 expedientes sin tramitar», criticó la edil socialista. Los casos pendientes afectaban a 660 viviendas de Tremañes, Monteana, Contrueces y Portuarios.

A partir de ese escenario, y según los datos de Patón, en lo que va de mandato se han aprobado 345 subvenciones: 5 del plan del Muro, 137 para fachadas y 203 –el total de las pendientes– para la eliminación de barreras, o popularmente conocidas como de ascensores. Se han priorizado estas últimas ayudas al ser las más numerosas y, normalmente, de menor cuantía y complejidad que las de fachadas.

Aunque tanto Ciudadanos como Foro se habían interesado en Urbanismo por conocer los datos del plan de fachadas, Patón cargó con dureza contra la iniciativa de Foro. «Una no sale de su asombro con esta forma de hacer política tóxica. Ellos, que dejaron 70 millones de deuda hipotecando las cuentas del Ayuntamiento para varios años», concretó la socialista. Foro no se quedó en silencio ante ese reproche. «No aceptamos lecciones de pufos del partido que convirtió el Ayuntamiento de Gijón en un pozo sin fondo. Gracias al saneamiento de los ocho años de gobierno de Foro en plena crisis económica, el PSOE tiene dinero en las arcas municipales para pagar las subvenciones, y, aun así, no es capaz de tramitar un solo expediente sin incidencias», criticó Jesús Martínez Salvador.

Parte de esos millones tienen que ver con las reformas integrales de los barrios degradados. Acaban a salir a licitación –la mayoría por segunda vez tras el fallido intento de hace unos meses cuando las empresas se retiraron incluso con la adjudicación hecha ante el incremento de los precios de la construcción– las fases 1 de la Obra Sindical de Contrueces y Monteareo (Monteana), la fase B de Portuarios y las fases 3 y 4 de Inuesa (Tremañes). Los cuatro procesos suman ahora 14,04 millones frente a los 9,8 del presupuesto previo a la actualización de proyectos. Se espera que las cuatro obras comiencen antes de fin de año. Inuesa está en proceso de adjudicación, Portuarios en licitación y Contrueces y Montiana pendientes de la apertura de los sobres con las ofertas económicas de los licitadores.

El plan especial del Muro se adelanta al de Cimadevilla

Ciudadanos denunció ayer, tras la comisión de Urbanismo, que sigan en proceso de redacción los pliegos para licitar el desarrollo de un nuevo plan especial para Cimadevilla mientras el documento para hacer lo propio en el Muro, decidido mucho después, ya está a punto de ser licitado. El edil Rubén Pérez Carcedo cargó contra el equipo de gobierno al entender que la urgencia en el caso del Muro es «para poder ‘legalizar’ en un futuro una actuación similar a la del ‘cascayu’, que tanta controversia y problemas de tráfico ha generado . Es una muestra más de cómo el gobierno prioriza sus intereses , ‘legalizar el cascayu’, a los de la ciudadanía, adaptar a las necesidades de Cimadevilla un plan que data del año 1992 y que se ha quedado completamente obsoleto», remató.

La ampliación de la zona verde del «solarón», a la espera de Gijón al Norte