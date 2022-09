La abogacía se lleva en la sangre

El joven abogado Javier Tuero le ajustaba ayer la toga a un alegre Juan Bautista Tuero, histórico letrado de la ciudad y que ayer, en el marco de los festejos de la Virgen de Covadonga del Colegio de la Abogacía, recibió una distinción especial por llevar 70 años como colegiado. Pero el veterano reconocía que "lo de las fiestas" lleva tiempo saliéndose de su agenda, y que el motivo por el que se puso ayer el traje era, en realidad, para acompañar a Javier, su nieto, y presenciar su jura como nuevo colegiado. A él y al resto de jóvenes compañeros, Tuero les recordó que el oficio en el que ahora se inician "es totalmente vocacional" y que les hará estar "en la primera línea de infantería" para garantizar los derechos y deberes sociales. "No se concibe la justicia sin los abogados", aseveró.

El reconocimiento a Tuero tomó como sede la Colegiata de San Juan Bautista y se celebró justo después de la jura de nuevos colegiados. En este último año fueron un total de 14. Los jóvenes pronunciaron su jura ante la mirada atenta del Benigno Villarejo, decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, y de Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, que presidió el acto. Les recomendó Villarejo a los nuevos compañeros tener "la humildad suficiente para pensar que la parte contraria ha preparado su juicio tanto o más que vosotros" y trabajar por "intentar solucionar extrajudicialmente" los problemas sus futuros clientes "sabiendo que les evitáis la zozobra de un juicio con resultado incierto". Ortega, por su parte, recordó a los jóvenes que "el día de la jura no se olvida jamás" y les aseguró que a partir de ahora trabajarán "en algo tan fundamental como la libertad, la independencia y los derechos de las personas".

Tras el homenaje a Tuero, el Colegio de Abogacía acogió otros dos grandes reconocimientos para homenajear a los letrados Faustino Martínez y José Carlos Botas. Martínez recibía una distinción especial por sus 60 años de colegiación y Botas, la insignia de oro de la entidad por sus 50 años en el Colegio. Martínez recordó con orgullo que sus inicios como letrado, en realidad, no fueron fáciles: "Muchos compañeros tienen antecedentes familiares en la profesión, pero yo no tenía ninguno, no tenía a nadie". Les recomendó a los nuevos colegiados ejercer la profesión "con responsabilidad" y les adelantó que el trabajo al que se enfrentan ahora es "duro, muy exigente, pero también gratificante".

Botas, por último, se mostró orgulloso por la distinción, pero también reconoció, "un poco triste", porque el premio implica que lleva medio siglo y ejerciendo y, por lo tanto, "que los años van pasando". Ortega intervino después para recordarle que "el legado perdura" pese al paso del tiempo. Por lo demás, agradeció Botas el "apoyo constante" de sus compañeros gijoneses y también a los de Oviedo, que ya le distinguieron con la misma insignia. "Entre los tres suman 180 años de colegiados. La sabiduría ha sido siempre una cosa innata para los tres", les agradeció Villarejo.