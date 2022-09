Las esencias de Gijón se guardan en La Guía

"Si hubiera que elegir dónde guardar las esencias del gijonesismo, yo elegiría un lugar a caballo entre lo urbano y lo rural, a la ribera del Piles camino de la playa de San Lorenzo, con mesa y mantel para un grupo de amigos y en el que se escuchen los goles del Sporting cuando juega de local. Sin ninguna duda, elegiría La Guía". Con estas palabras marcó ayer el inicio de las fiestas de La Guía, Eloy Méndez, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA, en un pregón cargado de sentimiento, tradición y sportinguismo. El periodista gijonés, ante decenas de asistentes que acudieron al acto inaugural, fue el primer protagonista de unas celebraciones que incluyen una amplia oferta.

Paulino Tuñón, presidente de la asociación de vecinos, fue el primero en tomar la palabra en el concurrido salón de actos del colegio Río Piles. "Tras dos años de pandemia, hemos tenido que duplicar esfuerzos para confeccionar una programación que intenta mitigar, que no olvidar, el dolor de los últimos tiempos", comentó el líder vecinal. Antes de glosar la figura y trayectoria de Méndez, Tuñón lanzó también un mensaje al resto de vecinos, especialmente dirigido a los más jóvenes, a quienes pide tomar el relevo. "La directiva de esta asociación está pidiendo ya una renovación", apuntó el dirigente, quien prevé unos buenos días de fiestas del barrio gijonés: "Este año hemos cambiado el chip para mezclar la tradición con los gustos de los más jóvenes, sobre quienes hemos centrado gran parte de la programación". Además, entre los cambios de este año, destacó Tuñón, también se encuentra un cambio hacia la "profesionalización de los espectáculos", esta vez a cargo de la compañía "Sonrisas y aplausos".

De las palabras de Eloy Méndez, centradas fundamentalmente en cinco gratos recuerdos y vivencias que guarda de La Guía, se pudieron entrever un especial cariño hacia el barrio. "No soy de La Guía, pero, con vuestro permiso, diré que sí me siento uno más de aquí, como creo que le ocurre a la inmensa mayoría de los gijoneses", reconoció el periodista sobre el rincón de la parroquia de Somió. "Dicen que un barrio, una parroquia, una ciudad, resulta de la mezcla de sus lugares y de sus gentes. Estoy de acuerdo, pero con matices. Creo que, además, un barrio está formado por los recuerdos que cada uno tenemos en él", apuntó Méndez antes de enumerar los suyos propios: "El primero de ellos en realidad no es mío. Me lo prestó mi abuelo. Me contaba historias del Jai Alai, aquella sala de fiestas que triunfó hace más de medio siglo a la que muchos, como era su caso, llegaban en tranvía desde el centro de Gijón".

El segundo recuerdo ya es suyo, y se remonta a "los domingos en familia en El Puentín", donde recibió sus primeras reprimendas maternas por ciertas travesuras infantiles, según comentó entre risas. Su tercer recuerdo, años más tarde, fue la pista del Tik. "Iba algún domingo después del partido de El Molinón", señaló Méndez, que dejó un cuarto recuerdo para una de sus primeras exclusivas en tiempos de "párvulos de periodismo en LA NUEVA ESPAÑA", cuando era el responsable de la información de los barrios y contó el proyecto de construcción de la capilla de La Guía. El quinto y último recuerdo fue un homenaje a "la hospitalidad de todos los que vivís en este trocín de Gijón". Tras el pregón, esta primera jornada festiva acogió el concierto de Mina Longo y la actuación del "Dúo Vibe". Hoy, habrá misa a mediodía y, después, la entrega del bollo y subasta del ramo. Por la tarde, varias actuaciones musicales alargarán la fiesta hasta bien entrada la madrugada.