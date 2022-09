"La única solución son las primarias", afirman sus impulsores ante las firmas ya logradas

"En este momento, la mejor solución y la única solución buena para la Agrupación Socialista de Gijón, para la Federación Socialista Asturiana y para Ana (González) es que haya primarias y que Ana se presente a las primarias. Cualquier otra solución que alguien encuentre, va a ser una mala solución desde el punto de vista de los ciudadanos. Si nuestros dirigentes, que son muy capaces, lo analizan detenidamente, van a darse cuenta de que unas primarias van a reforzar al candidato o candidata que las gane". Ángel Calvo, uno de los promotores de la recogida de firmas en el PSOE de Gijón para forzar la celebración de primarias elegir candidato a la Alcaldía en las próximas municipales en vez de que la actual alcaldesa repita automáticamente, se pronunciaba así este jueves después de que se hayan recogido ya más firmas que los votos que obtuvo Ana González en las primarias de 2018, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Los estatutos del PSOE establecen que para que haya primarias en una ciudad de más de 20.000 habitantes que ya tenga un alcalde socialista, es preciso que las pidan la mitad más uno de los afiliados.

Calvo ofrecióuna rueda de prensa a las puertas de la Casa del Pueblo acompañado por Carlos Zapico y Manuel Vallejo (también promotores iniciales de la recogida de firmas junto a Teresa Ordiz, Blanca Palmero y José Luis Rodríguez "Patón") y a Dulce Gallego (una de las cien militantes que se adhirieron a esa iniciativa). Ángel Calvo, exvicesecretario general del PSOE de Gijón, es el encargado dentro del grupo de custodiar las firmas y apuntó que "en estos momentos estamos muy satisfechos" después de que el miércoles se hubieran alcanzado las 438 adhesiones –17 más que los 421 votos que obtuvo la Alcaldesa en las primarias de 2018–, cifra que en la mañana de este jueves ya se había incrementado en "algunas decenas más".

Así las cosas, ya se han recolectado tres cuartas partes de las 592 firmas inicialmente necesarias para forzar las primarias. Una cifra que podría variar ligeramente a la baja después de que los promotores hayan comunicado a Ferraz que el censo de 1.128 afiliados que tenía el PSOE de Gijón a fecha 1 de junio, incluya varios fallecidos y una persona que se dio de baja como militante. ¿Hasta qué punto puede influir eso en que se alcancen las firmas necesarias o no? "Muy poco –respondió Calvo– nosotros detectamos que había alguna persona que había fallecido y detectamos que había un compañero que se había dado de baja en estos meses. Mandamos una carta el mismo día que lo detectamos pidiendo que se revisase el censo y es de imaginar que Ferraz revise el censo y lo ajuste a la situación. Eso está en los procesos previstos. Espero que sea un número muy pequeño" la diferencia, matizando que desconoce el número exacto de bajas o defunciones de militantes respecto al censo del 1 de junio. Desde Ferraz se aclaró que se tomará cuenta de los datos incorrectos del censo que se les comuniquen. Esto es, no harán una revisión de oficio de todo el censo. Insistiendo además en que se velará por que "el procedimiento se cumpla escrupulosamente" en cuanto al intento de que haya primarias.

«En la ejecutiva hay compañeros con nosotros y otros que no», dice Ángel Calvo

Por otro lado, Ángel Calvo señala que están convencidos de que se alcanzará el objetivo de recoger más de la mitad de las firmas de la militancia. «Estamos muy satisfechos de como los compañeros están apoyando la propuesta tan simple y tan sencilla como unas primarias», apuntó.

El exvicesecretario general de los socialistas gijoneses defendió que, con la recogida de firmas, «dentro de la Casa del Pueblo hay todos los días es una fiesta democrática». Algo que no pudo verse este jueves, dado que la sede del PSOE permaneció cerrada al ser festivo, lo que no impidió lograr nuevas adhesiones en los contactos casa por casa que están haciendo los impulsores de las primarias. «De momento, el ritmo va bien y creemos que se llegará, pero nosotros no tenemos el listado de los afiliados, nos han dado del 1 al 15 de septiembre con dos fines de semana y día festivo», con lo que la Casa del Pueblo sólo está abierta nueve días para quienes quieran acercarse a firmar. «Es la lucha de David contra Goliat. Es muy complicado, porque no había un reglamento elaborado para esta situación, me imagino que esta experiencia les permitirá hacer un reglamento más adecuado, y las condiciones son muy leoninas, pero nosotros somos militantes y nos acogemos a las condiciones que Ferraz nos ha impuesto», valoró.

Calvo, además, negó que se esté presionando a militantes para que firmen, tal como defienden afines a la Alcaldesa, que consideran que la ejecutiva local está favoreciendo la recogida de firmas. «Son declaraciones desproporcionadas y desafortunadas. Yo entiendo a los compañeros que están en contra, pero lo que tienen que hacer es no venir a firmar. Este es un proceso muy limpio y muy sencillo».

Calvo insistió en que «creemos que Ana no es la persona más adecuada para ser candidata en las próximas elecciones» y defendió a la ejecutiva local frente a las críticas que está recibiendo: «el papel de la ejecutiva de Gijón es el normal; hay un procedimiento interno y está proporcionándonos lo que debe de proporcionarse a un grupo de afiliados. Y en la ejecutiva tenemos compañeros que están con nosotros y compañeros que no están con nosotros, como en cualquier partido político. La ejecutiva está haciendo lo que debe de hacer».