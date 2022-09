"Los bancos de semillas serán un seguro nacional ante catástrofes naturales"

Lydia K. Guja, bióloga australiana y responsable del banco de semillas del Jardín Botánico Nacional de Australia, asegura que los bancos de semillas jugarán un papel vital en las próximas décadas para salvaguardar la biodiversidad de cada país. La experta actúa como ponente estos días en el Congreso Internacional de Ecología de Semillas Seed Ecology VII de la International Society for Seed Science (ISSS), que toma hasta hoy la Escuela Politécnica de Gijón y el Jardín Botánico de Gijón. El congreso está organizado por la Universidad de Oviedo y el Jardín Botánico Atlántico y cuenta con decenas de ponentes internacionales.

–¿Cuál es el propósito de un banco de semillas y por qué se crean?

–Un banco de semillas es un lugar donde almacenamos semillas a largo plazo. Usamos las propiedades naturales de las semillas, las capacidades que tienen naturalmente para sobrevivir en ciertas condiciones, y las usamos, ampliándolas, para tratarlas de una cierta manera: secándolas y congelándolas. Así podemos alargar su longevidad. Por ejemplo, en unas condiciones climáticas normales, si tuviésemos un puñado de semillas encima de la mesa puede que podrían sobrevivir durante quizás varios meses, pero en un banco de semillas pueden preservarse durante cientos y puede que miles de años.

–¿Por qué son necesarios para un jardín botánico?

–Funcionan como un seguro, pero también para labores investigativas. Hay muchas especies de plantas en el mundo, y por eso hay muchos jardines botánicos interesados en tener su propio banco donde poder almacenar sus tipos de fauna y flora. A los jardines botánicos les interesa tener un banco por ambos motivos, porque ayuda a las labores investigativas y sirve como un seguro.

–¿Hay ejemplos de jardines botánicos del mundo que puedan servir de ejemplo al de Gijón?

–En Australia, el banco de semillas en el que yo trabajo está en el Jardín Botánico Nacional de Australia, que está en Canberra. Y somos partes de una red, el Australian Seed Bank Partnership, con otros bancos de semillas que están en otras capitales de ciudad del país. Esa red existe por muchos motivos, pero en gran parte porque la biodiversidad de Australia es muy grande y sería imposible almacenar todas las semillas necesarias en un único banco. Es un país muy grande, también, así que los tiempos de viajes serían muy grandes. Eso nos da la oportunidad, en cualquier caso, de poder duplicar la colección, de tener un mismo tipo de semilla en bancos distintos, porque así esa idea de seguro es aún más fuerte y si pasa algo en algún banco la semilla sigue preservada en otros lugares. A nivel internacional también hay redes, grupos de bancos que trabajan juntos, y es un buen ejemplo de cómo se debe trabajar.

–¿Qué le ha parecido el Jardín Botánico de Gijón?

–El banco de semillas aún no lo he visto, pero el jardín me ha parecido precioso. Nos hicieron un tour y fue muy agradable. Por mi trabajo, me pareció muy bien que tuviesen áreas concretas para cada tipo de vegetación de la zona cantábrica. Me gustó mucho el Jardín de la Isla y no me esperaba ver las zonas de bosques, tan naturales. Me gustó mucho, creo que tiene algo que le gustaría a cualquier tipo de público.

–¿De qué se está hablando estos días en el congreso?

–Ya hemos tenido sesiones sobre los usos de semillas en restauración y conservación, y hablaremos también sobre germinación, que para mí es algo muy importante.

–¿Por qué?

–Porque el almacenaje es solo una parte de nuestra labor en los bancos de semillas. La otra parte es que si sucede un desastre y necesitamos esas semillas, debemos ser capaces de hacerlas germinar, es importante que podamos usarlas en caso de necesitarles. Y no siempre se sabe qué requerimientos se necesitan para que eso sea viable, qué tipo de procesamientos hay que aplicar a las semillas para que puedan germinar.

–En un contexto de cambio climático, ¿cuál será el papel de los bancos de semillas en los próximos años? ¿Se debería invertir más en ellos?

–Sí, el mundo está cambiando mucho, y poder preservar la naturaleza y las especies que tenemos es muy importante. Los jardines botánicos y los bancos de semillas jugarán un papel muy importante, porque el trabajo que ya se ha hecho hasta ahora ha generado los conocimientos fundamentales y las técnicas aprendidas van a ser nociones necesarias en el futuro. Los jardines botánicos podrán ofrecer mucho, están investigándose temas muy interesantes tanto en el almacenamiento de semillas como en la preservación de plantas que se reproducen de otras maneras, como por injertos o por esporas. El papel de los jardines botánicos será vital para la supervivencia de todas estas especies. Y es que, además, son sitios bonitos (ríe). Son lugares verdes, con árboles preciosos, donde poder estar con la familia y con amigos.