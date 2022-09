Dulce Gallego: "Esto no es un tema de feminismo; no se cuestiona eso"

Dulce Gallego, una de las fundadoras de la Tertulia Feminista Les Comadres y parte de los cien afiliados que apoyaron la solicitud de iniciar la recogida de firmas para forzar primarias en el PSOE de Gijón, quiso ayer acompañar en su comparecencia pública a tres de los impulsores iniciales del proceso para salir al paso de quienes argumentan que el intento de apartar a Ana González de la candidatura aporque sea mujer.

"Este no es un tema de feminismo, nadie cuestiona el feminismo de Ana. Además, detesto que, en las redes sociales, que es lo que me comentan, haya insultos machistas por parte de la derecha o por parte de alguien; lo detestamos todas las personas que han promovido y las que nos hemos sumado a esto. Pero el feminismo habla de la libertad de ser libres; es decir las mujeres podemos disentir y no estar de acuerdo en un posicionamiento político", señaló ayer Dulce Gallego, a la puerta de la Casa del Pueblo.

La exconcejala añadió que "este es un partido que en el último congreso se ha declarado feminista, es decir, que todos los que aquí están tienen que serlo. Toda la defensa personal a Ana, pero entre feministas también disentimos muchas veces. Bueno, de hecho, hay disensos sociales en estos momentos importantes entre feministas", señaló para señalar a continuación que "entiendo que algunas compañeras desde el afecto hayan escrito" en favor de la Alcaldesa, en clave feminista.