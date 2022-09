La Politécnica apuesta por impulsar los grados abiertos: "Son una oportunidad"

A tres días de que el nuevo año universitario de el pistoletazo de salida, el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI), Juan Carlos Campo, afronta el que será su último curso al frente de la Escuela. Dejará el cargo en diciembre tras ocho años de mandato en los que asegura haber "haber hecho lo que tenía pensado y aprovechado las oportunidades que fueron saliendo por el camino". Una de ellas, la implantación del Grado en Ingeniería de Datos, que este año comenzará con su segundo curso. Además, de cara a diversificar la oferta de titulaciones para atraer nuevos alumnos, Campo puso sobre la mesa iniciativas como la formación dual, las dobles titulaciones o los grados abiertos, para "aumentar la oferta con lo que ya tenemos, sin incurrir en costes". En el caso de los grados abiertos –en el que un alumno comenzaría estudiando una serie de bloques de varias titulaciones relacionadas y luego acabaría en una de ellas– Campo lo tiene claro: "Sería una buena oportunidad para captar a ciertos perfiles de alumnos sin incurrir en costes".

Juan Carlos Campo dejará la Escuela sin ver una de más esperadas construcciones para la Universidad de Oviedo en Gijón, la residencia universitaria, cuyo documento se encuentra paralizado para su revisión, debido al aumento de los costes de obra tanto por la dispara inflación como por la guerra de Ucrania. "Tener una residencia es como tener una biblioteca, es decir, fundamental", apunta el director de la Politécnica, quien asegura que "el modelo tiene que se compatible con los intereses económicos de la empresa que la haga", ya que, según añade, "la Universidad no tiene capacidad económica para hacer una por sí sola". "A veces vas a sitios que no tienen apenas instalaciones y sí una residencia. Cuando veo eso me da un escalofrío", lamenta, subrayando que desde la Universidad se tiene que dar una solución al problema del alojamiento: "En un entorno donde la competitividad es tan alta no podemos perder a alumnos por no tener una residencia en Gijón".

Dentro de las oportunidades de la Escuela Politécnica de Ingeniería se encuentran las relaciones con las empresas que conforman la el Parque Científico Tecnológico. Si bien hace varias semanas la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Gijón firmaron el acuerdo para la cesión del terreno de La Pecuaria para la ampliación de la Milla del Conocimiento, para Juan Carlos Campo es "una noticia positiva". "Hay un interés necesario de la Universidad en buscar esa implicación con el entorno, por lo que la ampliación nos da una oportunidad que es diferenciadora", asegura. En un contexto de alta competitividad por captar alumnos, aliarse con el entorno es, a su juicio, "una estrategia fundamental": "Históricamente la Universidad siempre estuvo más separada, pero desde hace años se demanda más cercanía".

Dentro de esa lucha constante por captar nuevos alumnos también entra en juego el atractivo de las titulaciones. "A día de hoy no tenemos en mente hacer nuevas, pero estamos en potenciar lo que tenemos, para hacer una oferta mayor y no incurrir en costes". En este punto se encuentra la implantación –además de los grados abiertos– de las dobles titulaciones. "No se deberían haber parado", lamenta, aunque ya haya algunas propuestas encima de la mesa, como un Grado en Ingeniería de Datos e Informática, otro en Datos y Telecomunicaciones y un Máster en Ingeniería Industrial y Energética. "Ya hubo una petición al rectorado por parte de la junta de la Escuela", apunta Juan Carlos Campo.

Entre los retos por delante para captar nuevo alumnado se encuentra el declive demográfico. Si bien ahora la Escuela está acogiendo estudiantes nacidos en 2004, el problema llegará más adelante. "Hasta el 2008 o 2009 la natalidad fue más o menos bien, pero a partir de ahí hubo una fuerte caída. Es un problema que está cantado para los próximos años", lamenta Campo. Pero no será tan solo un problema de la Politécnica, sino que atañerá a todas las universidades, pero con la particularidad de Asturias podría incrementarse: "A día de hoy no es realista que el Principado pueda compensar esa caída atrayendo a gente de fuera". Además del demográfico también hay más factores que pueden acentuar la pérdida de alumnado, como el auge de las universidades privadas o de la Formación Profesional: "A nivel de máster oficial casi ya el 50 por ciento está en universidades privadas. En cuanto a grados la tendencia también es creciente. La competencia es atroz y si te quedas quieto te arrollan". Pese a la fuerte demanda laboral que existe en el ámbito de la ingeniería también hay una tendencia creciente a que los estudiantes se vayan hacia otras ramas dentro de la propia institución académica. "Lo que podemos hacer es diversificar la oferta sin incurrir en costes, porque no podemos; mejorar la metodología y calidad de la enseñanza; las actividades que se proponen para mejorar la experiencia del alumno; o potenciar las prácticas externas y la movilidad", explica Campo, quien ve "desde hace tiempo" que "hay que competir muy fuerte".

Lo que está claro es que las medidas que se tomen ya quedarán lejos de su mandato, que terminará a principios del próximo mes de diciembre. Ultimará los ochos años al frente de la Politécnica con ciertas dudas aún sobre quién será su sucesor o sucesora. Aunque dentro de su equipo directivo se encuentra una de las alternativas para dar continuidad a los proyectos puestos en marcha y aprovechar las oportunidades que vengan por delante. Se trata de la actual subdirectora de Estudiantes y Relaciones con la Empresa, Inés Suárez Ramón. "Es muy bueno que haya una persona del equipo que quiera continuar. Tiene mucha capacidad y es ideal. He hablado con el Rector y le ha parecido una buena candidata", reconoce Campo, quien admite que durante los dos mandatos al frente –en el que ha visto pasar hasta tres rectores diferentes– "siempre hemos tenido alguna que otra discrepancia con ellos, aunque coincidiéramos en la mayoría de las decisiones". Sin embargo, reconoce Juan Carlos Campo que "siempre se discutieron cosas en el momento que tocaba, donde todavía había margen de maniobra para tomar decisiones".

Respecto al peso que tiene la Escuela Politécnica de Ingeniería sobre el resto de áreas de la Universidad de Oviedo, el actual director opina que "nuestra Escuela es verdad que se mueve más que, por lo menos, la mayor parte de la universidad. Es un entorno que se mueve mucho, que tiene una masa crítica y con un profesorado relativamente joven. Todavía hay ilusión por hacer cosas y se nota que la gente empuja".