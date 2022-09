Un plan de restauración en lo que se junta lo técnico, lo artístico y lo poético. El plan de restauración del Elogio del Horizonte saldrá adelante la próxima primavera y buscará detener el deterioro de la escultura de Eduardo Chillada, pero no devolverla a su estado inicial. Los trabajos previstos parten de la base de que el deterioro que padece la escultura se ha producido por un ataque de cloruros, debido a su cercanía con el mar y las condiciones de temperatura y meteorología tan concretas que se dan en el cerro de Santa Catalina. Estos cloruros han penetrado en el hormigón llegando a romper aquellas barras de acero más superficiales. La actuación consistirá en desalar, es decir, quitar las sales que han entrado dentro de la obra e hidrofugar la superficie de la obra, es decir, impedir que el agua vuelva a entrar, así como impermeabilizar la superficie del monumento. Lo más complicado de la licitación no será la obra en sí, sino los medios técnicos para llevarla a cabo debido a las dimensiones de la escultura, cercana a los diez metros y con partes muy próximas al acantilado que da al Cantábrico. "No queremos llevar a la escultura a su momento inicial, sino detener su deterioro. Las cicatrices de ahora se van a mantener", explicó Lorenzo Fernández-Ordoñez, el arquitecto que se está encargando del proyecto de restauración.

Todos estos detalles los dio esta mañana Fernández-Ordóñez a la sombra del Elogio del Horizonte, acompañado por la alcaldesa, Ana González, y por Luis Chillida, el hijo de Eduardo Chillida, autor de la obra. Acudieron al cerro de Santa Catalina porque acaba de finalizar lo que se puede llamar con una fase previa del proyecto de restauración. Una fase previa que tiene mucha miga y que han realizado la empresa Ecra. Esta intervención se ha realizado en la parte baja de la escultura. Es decir, aquella que estaba más afectada por las pintadas y por los grafitis. Y curiosamente también por los procesos para limpiar estos, que se hicieron, sin mala fe, con métodos poco adecuados para la conservación de una obra de arte. Desde junio, con pruebas en el taller, los trabajadores de esta firma han procedido han hecho lo que se conoce como "una entonación cromática". Es decir, han recuperado el tono original de la obra que se había perdido por todas las limpiezas que se habían venido realizando de las pintadas y grafitis. Se ha utilizado una resina diseñada especialmente para intemperies y se le ha dado una capa de barniz anti grafiti, lo que implicará que las pintadas se podrán limpiar con mayor facilidad, eso sí, utilizando productos específicos y un protocolo propio. "Ya esta mañana ya hubo una reunión con Emulsa para saber cómo hay que limpiar las pintadas. Nuestra buena voluntad de tener bien el Elogio perjudicó la obra. El Ayuntamiento se va a implicar en esto, porque es nuestro patrimonio", puntualizó Ana González. Este proceso implicó realizar varias pruebas para encontrar los mejores productos para mantener el color original sin que el paseante sea capaz de ver la capa anti pintadas. "Un antigrafiti funciona cuanto más gorda es la capa, pero si esa capa se ve, perdemos el color original y si es muy fina cuando venga un equipo de limpieza lo puede quitar", detalló el arquitecto. Un proceso que arrancó en 2018 Cómo restaurar el Elogio del Horizonte es un tema que lleva siendo objeto de debate durante varios años en la ciudad. Allá por el 2018 la obra entró dentro de un proyecto europeo llamado InnovaConcrete". Se trató de un plan multidisciplinar, en el que colaboraron profesionales del arte, físicos y arquitectos, para estudiar en qué estado se encontraban otras esculturas europeas hechas fundamentalmente con hormigón. Como explicó Fernández-Ordóñez, se sabe perfectamente como arreglar construcciones como puentes o edificios en los que este material predomina. Es decir, se retiran aquellas capas en mal estado y se renuevan. Pero reconoció que no se puede hacer lo mismo con una obra de arte, sujeta a una percepción diferente que una estructura. "Con el hecho artístico, no había un criterio claro. Lo que buscaba este proyecto era conservar el material original y establecer unas bases de conservación", detalló este profesional, cuyo padre, José Antonio, trabajó en su día junto a Chillida. A partir de aquí, durante cerca de tres años varios profesionales estudiaron el Elogio para saber sus "patologías". "Llegamos a la conclusión de que lo que tenía era un ataque de cloruros. Estos llegan a penetrar en el hormigón y cuando llegan a las barras de acero, se oxidan, se hinchan y se rompen", detalló Fernández-Ordóñez, cuyo padre, José Antonio, llegó a trabajar codo con codo con Chillida. A partir de aquí, se inició un periodo de pruebas de tres años en los que se fueron aplicando diferentes materiales para ver cómo reaccionaba. "En un momento dado no queríamos que la limpieza de las pintadas intervinieran en las mediciones. Así que fuimos nosotros los que pedimos al Ayuntamiento que no las limpiara. Por eso la escultura estuvo fea durante un tiempo, pero si limpiaban no íbamos a poder leer bien los productos aplicados y los materiales", añadió el profesional. En cuanto a las filtraciones de agua y las roturas de barras de acero, los estudios previos descartaron que hubiera daños estructurales en la obra de Chillida. "Los daños serán muy espectaculares, pero solo afectan al 3 por ciento de la superficie", concretó. "Sabemos que la mayoría del acero está muy lejos de que le pueda pasar nada, como a siete u ocho centímetros de profundidad. Los que se han roto, están a dos o a tres", añadió. La restauración consistirá por tanto en retirar esos cloruros e impedir que vuelvan a entrar. El proceso se tiene estudiado y se quiere tener el proyecto terminado para finales de año. Saldrá entonces a licitación y podría arrancar la próxima primavera. Lo más complicado no es arreglar el Elogio, sino los medios técnicos para hacerlo. Es decir, colocar los andamios, llevar agua a la zona y también la luz. "Eso será lo que más lo encarezca todo. La logística será lo más complicado de todo", detalló Fernández-Ordóñez. "El contrato se licitará con su precio y creemos que va a ser grande por las complicaciones técnicas. Pero tenemos esa obligación. No hay otro enfoque posible", afirmó, por su parte, la Alcaldesa. "Una obra de arte tiene que envejecer" El acto de ayer en el cerro de Santa Catalina contó con la presencia de Luis Chillida, el hijo de Eduardo Chillida, autor de la obra. "Una de las cuestiones que para mi padre eran fundamentales es que una obra, como todo en la vida, tiene que envejecer. No puede ser que una escultura de 30 años esté como el primer día", afirmó este, muy satisfecho por las actuaciones que ya se han llevado a cabo en la parte baja de la escultura. "Cuando me enteré de que el deterioro era por limpiarlo mucho, pues bueno. Se ha hecho con buena voluntad. Doy las gracias a Ana González y a todos los Ayuntamientos de Gijón porque siempre hubo mucho interés en esta obra, en cuidarla mucho", añadió. "Las marcas del tiempo que no hagan daño a la escultura se pueden quedar porque son marcas del tiempo que todos tenemos", zanjó.