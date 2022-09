Cimadevilla se rinde ante sus mayores

Berta Armayor, Octavina Suárez, Gala Valdés, Maribel García, María Jesús Tamargo y Concepción del Valle. Todas ellas fueron ayer las protagonistas de la jornada festiva que estos días vive Cimadevilla. La colegiata de San Juan Bautista acogió el regreso del homenaje a los mayores del barrio. Orgullo y nervios repartidos a partes igual entre las galardonadas minutos antes de que varios representantes institucionales les hicieran entrega, una a una, de un ramo de flores y de un obsequio institucional, con un diploma y una lámina de Gijón. Antes de ellos, el presidente de la asociación de vecinos "Gigia" de Cimadevilla, Sergio Álvarez, tuvo unas palabras de agradecimiento y de reivindicación hacia los servicios del barrio. Por su parte, el Coro Joven de Gijón, dirigido por Santiago Novoa, deleitó al centenar de asistentes al homenaje con un repertorio que conmovió al público, que respondió con una gran ovación.

"Si hablamos de futuro y lo trasladamos a este barrio lo definiríamos como lo que nunca llega", criticó Sergio Álvarez, antes de empezar a enumerar algunas peticiones para Cimadevilla: desde un servicio de autobús o plazas de aparcamiento para residentes hasta la llegada de fondos europeos para la mejora de la accesibilidad, pasando por "una sombra para el parque", un centro social para las personas mayores o "una reunión con el concejal de Obras, Olmo Ron, para el arreglo de los adoquines". Sin olvidarse, subrayó el líder vecinal, de "una ducha para la ‘Rampla’" y "un local para festejos".

Pero más allá de toda esta lista de reivindicaciones que ayer enumeró en la colegiata de San Juan Bautista Sergio Álvarez, el protagonismo fue para los mayores de Cimadevilla, seis de las socias más veteranas de la asociación vecinal. "Por personas como las que hoy (por ayer) homenajeamos merece la pena dedicar tiempo a este barrio", aseguró Sergio Álvarez, quien, además, apuntó que "Cimadevilla existe, no solo con palabras reivindicativas. El barrio existe y no solo es pasado, también es presente".

La única homenajeada que no pudo acudir, por motivos personales, fue Gala Valdés. A las cinco restantes no les cabía la sonrisa en la cara. "Estoy muy agradecida por este homenaje, que viniendo de tus vecinos es aún más especial", reconocía Concepción del Valle antes de recoger el obsequio institucional y el ramo de flores. También muy agradecida se mostró Berta Armayor, de 85 años: "Yo soy de Rioseco (Sobrescobio), pero me casé con uno de Cimadevilla y aquí llevo viviendo 60 años. Me siento una más y estoy encantada". Llenas de satisfacción, sabedora de que tocaba ser una de las protagonistas de la tarde, también se mostraron Octavina Suárez, de 79 años; María Jesús Tamargo, de 82; y Maribel García, 81. "Es todo un orgullo que se acuerden de nosotros", agradecía esta última.

Ovación para el Coro Joven

La cita de homenaje terminó la actuación del Coro Joven de Gijón, con Santiago Novoa a la batuta y Pablo Herrero al piano. Tema a tema fueron enganchando al centenar de asistentes con el repertorio de nueve temas que finalmente interpretaron. Dos fueron del musical "The greatest showman": "A million dreams" y "This is me". También del ámbito cinematográfico los jóvenes interpretaron "Skyfall", de la saga de James Bond y original de la artista británica Adele. "Viva la vida", de Coldplay; "Si te vas", de Extremoduro; o "Creep", de Radiohead, fueron otros de los temas. Uno en especial, "Recuérdame", de Carlos Rivera, fue el que le dedicaron "a todas esas mujeres hermosas que llevan el ramo de flores en la mano", en referencia a las homenajeadas ayer en la colegiata de San Juan Bautista. La fiesta continuó luego por el barrio Alto, que sigue en plena ebullición.