El color del Muro del ayer

Las fotografías hacen posible que podamos ver el pasado. Nos cautivan por dar permanencia a lo fugaz, por servirnos de auxilio de la memoria para retener lugares, personas y detalles de nuestras vivencias y entorno.

Con el tiempo, esos instantes capturados también se convierten en una fuente relevante para la investigación histórica, si bien las fotografías anteriores al último tercio del siglo XX suelen presentar esa visión del pasado incompleta al carecer de color. Y el color es también un dato histórico relevante.

Tendemos a creer que edificios y espacios públicos de cierta solera siempre han tenido los colores con los que hoy los vemos pero no siempre este planteamiento es correcto.

Hoy no concebimos la balaustrada del paseo del Muro de San Lorenzo con otro color que no sea el blanco, pero, realmente, ni su barandilla ni sus farolas tuvieron ese color hasta hace aproximadamente 80 años. Aunque las fotografías anteriores a la posguerra que nos muestran estos elementos sean en blanco y negro, evidencian el contraste entre la ropa de la gente u otros elementos de color claro y el mucho más oscuro de barandilla y farolas. Por el contrario, las fotografías también en blanco y negro tomadas, aproximadamente, después de 1945 permiten apreciar que la balaustrada ya presenta el color blanco que hoy pervive.

Ante esta evidencia la pregunta que surge al instante es ¿y cuál era su color?

No existe una respuesta certera ya que, aún buscando con ahínco, no ha aparecido ningún documento, obra pictórica ni testimonio gráfico que especifiquen con precisión el color de la balaustrada durante sus primeros 25 años de existencia. O, al menos, quien esto escribe no ha sido capaz de localizarlos a pesar de efectuar numerosas pesquisas durante los pasados meses de invierno y primavera.

Como excepción sólo fue posible encontrar una referencia al respecto, una alusión publicada en la prensa local a comienzos del verano de 1933 en la que se señala que el modelo de doble brazo de las nuevas farolas que iban a comenzar a instalarse entonces en la balaustrada contaba con un acabado imitando al bronce. De mano, resultó chocante pensar en una balaustrada pintada de un tono amarronado, el propio del metal citado, haciendo el reto aún más complejo.

La opción alternativa a los documentos fue recurrir a las personas y, teniendo en cuenta que hablamos de tantear la memoria de quienes ya han superado con creces los 90 años de vida, la tarea no se presentaba fácil. Y no lo fue. Por suerte, tenemos vecinos y vecinas nonagenarios que conocieron bien aquel Gijón de hace casi un siglo, pero aquel color inicial de la balaustrada no constaba ya entre los recuerdos de quienes la contemplaron siendo unos niños. Hasta que un día se produjo una excepción y sí hubo una respuesta: "verde, verde oscuro". Una aportación del arquitecto Mariano Marín Rodríguez-Rivas ofrecida con dudas, pero que fue una revelación: existe un tono de verde oscuro definido como "verde bronce".

La reseña periodística tenía así sentido pero, a la vez, también hizo entrar en juego el recuerdo personal de que los primeros bancos del Muro –trasladados al parque de Isabel la Católica en la década de 1950, donde hoy se conservan– tenían su respaldo y apoyabrazos metálicos pintados en color verde oscuro. Mantuvieron ese color hasta que una renovación efectuada hace unos veinte años lo eliminó por el blanco.

No parece pues arriesgado apuntar aquí a que la balaustrada del Muro durante, aproximadamente sus primeros veinticinco o treinta años de historia, estuvo pintada de color verde, un verde oscuro, "verde bronce".

A esta hipótesis también ayuda otra cuestión interesante: ese color fue muy habitual para pintar elementos metálicos vinculados a construcciones relevantes. Y ningún testimonio hay de que el color de la balaustrada resultase llamativo ni fuese atípico. Ese tono "verde bronce" –característico de los elementos metálicos en los exteriores de conjuntos palaciegos y grandes obras arquitectónicas desde hace siglos– deriva de la pátina que el metal adquiere con el tiempo y por ello la pintura de ese color se utilizó con frecuencia para dar un aspecto más noble a elementos fabricados realmente con hierro fundido o forjado. Y fue además lo habitual hasta bien avanzado el siglo XX.

En Gijón es el color que aún conserva el cierre del patio del colegio Jovellanos –en origen la verja metálica que se emplazó entorno al monumento a Jovellanos en 1891–, el que también mantienen las barandillas, rejas y farolas de la centenaria Quinta Solavieya en Granda o el que presentan las partes metálicas de la fachada de la antigua central de la Compañía Telefónica en la plaza del Carmen. Fue el color que mantuvieron hasta este siglo, entre otros inmuebles públicos muy conocidos, las rejerías de la Comandancia de Marina y las del propio Ayuntamiento, ahora ambas pintadas de negro. Y seguro que muchos aún lo recordamos como el color habitual de las columnas de los semáforos, ahora también invariablemente negras. Incluso pervive este color en antiguos miradores y carpinterías de madera en la zona urbana y, con mayor frecuencia, en portones y cierres de jardines y fincas contemporáneos en las parroquias rurales.

Finalmente, volviendo a la balaustrada, a todo ello cabe sumar otras dos cuestiones prácticas de interés: ese tono oscuro precisaba menos manos de pintura para cubrir la obligada capa base anticorrosiva de minio a la vez que evidenciaba menos las suciedad. Y esto también tuvo que ser un asunto importante en tiempos en los que los fondos públicos municipales eran escasos y no era lo habitual, al menos durante su primer cuarto de siglo de existencia no lo fue, que baranda y farolas se pintasen todos los años.

Por tanto, cabe aquí apostar todo al verde, al verde oscuro, al "verde bronce".

Igual en un futuro llegamos a contar con una referencia gráfica certera que confirme o descarte esta hipótesis. Por el momento, ese paseo del Muro del que aquí hablamos y su época pueden conocerse con detalle hasta el próximo día 25 de septiembre en el Museo Nicanor Piñole, gracias a la exposición "El verano del ayer". La imagen utilizada como reclamo de la misma es el diseño que Elías Díaz realizó para la portada del programa de los festejos veraniegos de 1932 en la que su autor, ya es casualidad, dio total protagonismo al color verde.