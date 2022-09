"Las ‘marchas verdes’ no restaron apoyos al PSOE; los frentes abiertos ahora, sí"

Fue cofundadora de la Tertulia Feminista Les Comadres, si bien actualmente está vinculada a una asociación distinta, el Forum de Política Feminista, del que forman parte mujeres de izquierdas con distintas adscripciones. Dulce Gallego, exconcejala de Medio Ambiente de Gijón, es la persona de referencia para el sector del PSOE gijonés cuyo realineamiento propició el cambio de ejecutiva local en la última asamblea congresual, tras haber formado parte de la saliente. Ahora, es una defensora de la recogida de firmas para celebrar primarias y desbancar a la alcaldesa, Ana González, como candidata del PSOE en las municipales de 2023.

–Usted ha dicho que esto no es una cuestión de feminismo, pero tiene bastantes compañeras feministas que están defendiendo lo contrario.

–Yo no he oído por parte de ninguna persona del PSOE o de ninguna persona que ahora esté pidiendo primarias, un ataque a la Alcaldesa por ser feminista. Creo que hay una confusión en algunas personas en no entender que podemos compartir mucho de lo que tiene que ver con la lucha por la igualdad de las mujeres y a la vez tener disensos políticos.

–Si usted dice que el cuestionamiento de la Alcaldesa no tiene que ver con el feminismo. ¿A qué atribuye que personas que la arropan lo hayan establecido como una línea de defensa?

–Con las primarias se está haciendo una dramatización que a mí me parece innecesaria, y eso yo creo que forma parte de la dramatización. Y dramatizar en política no es bueno, y menos en algo que un partido decidió en un determinado momento como algo que tenía que formar parte de su ética de partido. Y las primarias no pueden ser algo cosmético, sino ético.

–Hay quien dice que si en vez de una mujer en la Alcaldía hubiera un hombre no se estaría dando esta revuelta.

–Pero si se dio con José Manuel Palacio.

–¿Cree que la próxima cabeza de lista debiera de ser mujer?

–Hombre o mujer, tiene que ser quien elijan los compañeros. Yo en estos momentos no me lo planteo. El interés político no se pierde nunca, cuando como en mi caso viene desde la adolescencia, ni por la ciudad más cuando fuiste concejala, pero mis circunstancias personales hacen que yo no tenga una participación en primera línea ni la vaya a poder tener, porque mi prioridad en estos momentos está en mi familia. Decidiré quién me gusta más cuando haya primarias, que creo que las va a haber. No me estoy planteando ser lideresa de ninguna campaña política.

–¿Cree que Constantino Vaquero sería un buen alcalde?

–Yo creo que pueden ser un buen alcalde muchos compañeros de esta ciudad. Yo ahora no me voy a pronunciar, ni a favor de un hombre ni de una mujer. Lo importante es que haya primarias para que se pueda decidir, con esa última frase del escrito de Hanna Arent: «la libertad de ser libres». Eso es bueno para el PSOE, para las ciudades y para las feministas.

–¿Qué le enseñó su experiencia de gestión municipal?

–Que hay que trabajar en la ciudad a favor de generar mayorías en las cosas que haces. A veces abres frentes que son difíciles en momentos que no han sido fáciles, pero que hay que tratar de ir cerrando para abrir un nuevo frente. Porque luego hay otros que aparecen solos, como fue el covid. En este momento, todos los ayuntamientos tienen un gran handicap: cómo comunicar con la ciudadanía desde una posición donde las redes sociales han tomado un papel importantísimo y no bueno. Yo sigo leyendo los periódicos en papel. Las redes sociales las carga el diablo, porque la gente pone ahí lo primero que se le ocurre hasta sin reflexionar y creo que lo enturbian todo bastante.

–¿Por qué considera que hay que cambiar de candidato?

–Hay una cosa que se llama run run social, cuando a ti te empiezan a llegar por parte de tu gente cercana y no tan cercana cuestionamientos de lo que se hace y sobre todo de cómo se hace. Un partido tiene a la fuerza que escuchar, si no escucha, más tarde o más temprano se acaba. Hay algo que se había definido como talante o como buen carácter y eso hay que tratar de recuperarlo con la ciudadanía. Y un partido que no actúa ante algo que está escuchando, creo que es un partido que tarde o temprano se muere; no se puede hacer oídos sordos a algo que te están diciendo.

–¿Achaca déficit de talante a la Alcaldesa?

–Es que hay que escuchar mucho y para abrir un frente hay que cerrar otro. Yo esto lo he trasladado, no ahora mismo, sino con anterioridad.

–¿A qué frentes se refiere?

–A todos los que se han abierto y no han tenido un cierre en positivo con acuerdos, sin confrontaciones. Creo que hay que buscar un trabajo desde la serenidad, desde el acuerdo, desde el hablar muchísimo hasta lo imposible.

–Usted que fue concejala con Paz Fernández Felgueroso vivió tres marchar verdes multitudinarias. ¿Por qué ve ahora más grave la situación?

–La diferencia es que la zona rural estaba desatada en aquellos momentos en algo que el concejal de Urbanismo definía como la gana de acúmulo, estar sentados encima de pozos de riqueza. La zona rural tiene un peso determinado en esta ciudad y nosotros estábamos defendiendo un modelo de ciudad bueno para la mayoría, apoyado por la inmensa mayoría de la ciudadanía. La diferencia está en que aquello no le restaba apoyo ni provocaba desafección a la Alcaldesa, como se demostró. Ni al PSOE, como también se demostró.

–¿Si no se alcanzan las firmas para forzar primarias?

–No veo otro escenario más que el que se alcancen. En el tiempo que falta yo creo que se van a conseguir. Y si hay primarias, la Alcaldesa tiene todo el derecho a volver a presentarse.

–¿Cree que lo hará si más de la mitad del partido firma en apoyo de una iniciativa para cambiar de candidato?

–Eso lo tiene que decidir ella. En todo caso, yo no hubiera actuado como Ana. A mi si viene un grupo de compañeros y me dice que queremos primarias, yo hubiera dicho que sí y que me presentaba, si estuviera segura de mi trabajo y responsabilidad.

–El sector del PSOE del que usted es referente fue clave primero de que fuera elegido secretario Iván Fernández Ardura y ahora Monchu García.

–Mi planteamiento siempre ha sido el de tratar de unir y de participar sin sectarismo. Luego, el sectarismo se me viene encima a veces. Mi discurso de talante y consenso no es algo que los compañeros de la ejecutiva anterior no me hayan oído, donde yo no dejé de trasladar mi opinión del cierre de frentes antes de abrir otros.

–¿A qué se refiere?

–Tú abres un tema en la ciudad, me da igual cual, el anillo navegable, el Plan de Movilidad, el que sea. Trata de cerrar un tema y después abre otro. Esa es la prudencia con la que yo aprendí a trabajar con Paz. Los temas medioambientales son siempre complicados en una ciudad. Y los temas de movilidad, que están ligados por supuesto al medio ambiente, no digamos. Por eso tienes que tener con ellos especial sensibilidad y especial consenso con la ciudadanía.

–Está aludiendo a áreas de mano de un concejal de IU.

–Bueno, pero yo creo que están de mano del Ayuntamiento. Un tema como el Plan de Movilidad traspasa las fronteras de la concejalía de Medio Ambiente.

–¿Lo que está pasando ahora es una segunda fase del realineamiento del sector en el que se encuadra en el PSOE, que fue el que propició el cambio de ejecutiva?

–No lo veo así. Este es un tema que inician unos compañeros que están en un proceso de jubilación, no en primera linea, sin ningún interés en estar en primera linea. Y luego yo creo que la ejecutiva está actuando como tiene que actuar, al margen de este proceso.