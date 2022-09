El Santa Olaya da ejemplo en El Arbeyal

El Club de Natación Santa Olaya predica con el ejemplo. En el marco de las fiestas que celebra esta semana, la entidad sociodeportiva organizó ayer una recogida de basura en la playa de El Arbeyal con el objetivo de concienciar sobre la relevancia de mantener en buen estado los entornos naturales, en este caso el arenal gijonés. "El mejor mensaje que podemos transmitir es que todo lo que se tira fuera de los contenedores es probable que acabe en el mar", señaló ayer Inés Alonso, inspectora cívica de Emulsa, que colaboró en una iniciativa que contó con la participación de la alcaldesa, Ana González, y la edil de Salud Animal, Carmen Saras.

Alonso recalcó que "más importante es no tirar que recoger", insistió en la necesidad del apoyo colectivo para que las playas se conserven limpias, sobre todo en temporada estival, en la que Emulsa redobla sus esfuerzos en el arenal. "Por mucho que limpiemos, sin la colaboración ciudadana es imposible", aseveró la inspectora.

Por su parte, Gonzalo González, vicepresidente del Club Santa Olaya, remarcó el propósito que perseguía la entidad a la hora de plantear esta actividad, que atrajo la atención de quienes disfrutaban del sol en El Arbeyal. "Queríamos concienciar desde la base del mantenimiento de nuestro entorno", aseguró González, que incidió en que, más que la recogida en sí, lo trascendental en la tarde de ayer residía en transmitir a las generaciones más jóvenes la importancia de cuidar el entorno. "Haremos más durante el año, la más divertida para ellos será la recogida en el agua", declaró el vicepresidente, que mostró su satisfacción por la implicación de los participantes en la iniciativa. "Si nos concienciamos, conseguiremos que el porcentaje de desechos en las playas sea muy pequeño", comentó González, que festejó la respuesta del equipo de olayistas, a los que se les dio una breve charla antes del inicio de la recogida de residuos. "Han entendido que esto tiene razón de ser", afirmó el vicepresidente del Santa Olaya.

En la recogida, a la que asistió la alcaldesa Ana González, socia olayista, intervinieron decenas de jóvenes miembros del club, que no dudaron en arrimar el hombro para completar la limpieza de El Arbeyal, efectuada diariamente por Emulsa. Entre los participantes estaba Saúl Noriega, que calificó de "necesarias" este tipo de actividades para "concienciar a la gente". Laura Marrot también decidió apuntarse a la iniciativa. "Es importante no contaminar las playas", manifestó la joven. "Pretendemos concienciar a la gente para que sea respetuosa con el medio ambiente", agregó Claudia García. "Hay bastantes colillas por la arena", lamentó Natalia Lagues tras el recorrido que realizó junto a sus compañeras por la playa. Un camino en el que los olayistas se esmeraron por recoger los residuos que se encontraban a su paso, que no fueron demasiados gracias al trabajo previo de Emulsa en el arenal gijonés.