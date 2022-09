"Los centros de salud no tienen demoras; contarán con consultas de tarde si las piden los médicos"

Una "oficina del cambio" para centralizar las propuestas de profesionales del hospital respecto a la ampliación de Cabueñes y un plan de regulación del personal que estabilizará las condiciones laborales de unos 600 sanitarios. Estas son las dos grandes novedades que el gerente del área sanitaria V, Manuel Bayona García (Huelma, Jaén, 1956), anuncia en un momento que reconoce "clave" para la sanidad local, esperanzada ahora con el inicio de la ampliación de Cabueñes. Aclara, además, la duda que llevan arrastrando médicos y vecinos desde antes del verano: si habrá o no consultas de tarde en centros de salud que ya no están habilitados como puntos de atención continuada, que pasaron de once a cinco tras la pandemia. Será, como pedían los profesionales, un servicio que se aplicará según el criterio del médico de familia, voluntariamente y con un plus salarial.

–Colocada esta semana la primera piedra, arranca oficialmente la ampliación de Cabueñes. ¿Qué va a suponer el nuevo hospital? –Va a suponer convertir el sistema sanitario público del área V en un referente en nuevas líneas de desarrollo vinculadas con la formación, la docencia, la colaboración con la Universidad, la investigación, las nuevas tecnologías y el desarrollo profesional. Queremos convertirnos en una organización inteligente, aprovechar el talento de los profesionales. Porque hoy en día el conocimiento sobre salud es inmenso y el estar conectados nos brinda la oportunidad de aprovechar mejor el conocimiento de cada área. Cuando empezamos con el covid, recuerdo que nadie sabía nada, y nuestros internistas, por WhatsApp, se conectaban con profesionales de Francia y de Italia y cada uno aportaba lo que sabía. Lo mismo con las vacunas, que se lograron en un tiempo récord. –El hospital quedará más integrado en la ciudad a nivel urbanístico. –Sí, será un hospital conectado con la ciudad y con la Milla del Conocimiento y sus empresas, que investigan y hacen innovación aquí al lado. También con otros centros de formación y con las facultades. Estará mejor conectado en todos los sentidos y, en general, el nuevo hospital será simplemente más moderno, más innovador. La ciudadanía lo valora y lo necesitaba, y los profesionales merecían poder hacer su trabajo en un entorno más agradable, porque habrá zonas verdes, y más amplio, que se necesitaba. –¿Cómo va a ser el seguimiento de esas obras? ¿Se informará a los profesionales o podrán participar en los detalles del proceso? –Sí. Estamos montando lo que llamamos la "oficina del cambio". Será la que conecte las necesidades e iniciativas de los servicios y los profesionales. Recogerá y dará sentido a todas las propuestas que se planteen. Eso se relacionará con la dirección de la obra, que es de la consejería de Salud y no nuestra, pero sí podremos aportar ideas sobre cómo será la funcionalidad del nuevo hospital. –¿En qué fase está? –Se está creando, ya están definidos los perfiles profesionales que la integrarán. La idea es coordinar y trabajar en equipo con los servicios, crear una central que coordine las necesidades para elaborar los planteamientos y los futuros planes funcionales con la consejería. Habrá un perfil médico, de enfermera, ingeniero y administrativo o técnico, abarcándolo todo. –En el actual plan funcional se deja bastante margen de maniobra para afinar el uso de muchas salas. –Y queremos aprovechar lo que hemos aprendido con el covid-19. Queremos que los servicios estén más conectados entre sí y que la atención primaria esté muy estrechamente relacionada con el hospital. Aspiramos a que el desarrollo que va a venir después, con la reforma del viejo hospital y el diseño de nuevos espacios, esté desde el principio con una organización profesional que lleve a la participación de todos los profesionales que tengan algo que aportar. –En paralelo, hay otras inversiones. Se pretende elevar dos plantas sobre el edificio central de Cabueñes para instalar un quirófano inteligente y una sala de angiografía, pero también instalar equipos radiodiagnósticos en Puerta de la Villa. ¿Habrá que reformar el centro de salud? –No, la ventaja del centro de salud es que ya tenía espacios disponibles para esta mejora, ya tenía la infraestructura. A Puerta de la Villa, en total, se irá un TAC tipo dos, una resonancia y dos salas de radiología digital. Estas últimas las pagará el Sespa. Todo, como el quirófano inteligente, tiene que estar listo para septiembre de 2023, así que irá en paralelo a las obras de ampliación. Sí me gustaría aclarar una cosa: que colocar este tipo de tecnología en un centro de salud es importante. La inversión es para los pacientes, independientemente de quién dirija el servicio, y el objetivo con esto es dotar espacios que estaban sin equipar y evitar que pacientes tengan que desplazarse hasta Cabueñes para hacer ciertas pruebas y, de paso, evitar que se saturen los servicios del hospital con pacientes que pueden hacerse las pruebas de forma ambulatoria. –Se refiere a que hubo alguna queja por si esta obra se vinculaba a un supuesto refuerzo de la atención primaria. –Y es que la inversión es de todo el área V, no de un servicio, y se dirige a los pacientes, a todos. –La atención primaria tuvo su propio plan de cambios y aplicó su primera medida justo antes del verano: habilitar como punto de atención continuada, por las tardes, el centro de Roces-Montevil. ¿Cuál es el balance? –Totalmente positivo, no se ha recibido ninguna incidencia y ha estado funcionando con normalidad. Los centros de salud están haciendo un volumen importante de actividad, pero hemos tenido un verano, dentro de lo que es un verano, llevadero. Hubo mucho trabajo, pero los profesionales lo sacaron adelante. A día de hoy no hay demoras, como mucho un poco más para la atención telefónica. –¿Se siguen demandando consultas telemáticas? –Las pide la gente, sí. Antes (de la pandemia) se veían como algo malo, pero sobre todo la gente joven ha visto que a veces prefiere una consulta telefónica. Es así. –La otra medida que se había tratado de consensuar con los vecinos era compensar el cierre de seis centros en horario de tarde con la posibilidad de que se hiciesen consultas vespertinas centradas en pacientes crónicos. Los médicos aseguran no haber recibido instrucciones. ¿Cada médico elegirá si las hace o no? –Eso es. Depende de cada centro y de cada profesional. Esto es una opción que se ha dado a los profesionales por si por alguna razón no les da tiempo en su turno de mañana y quieren atender a pacientes por la tarde. Si quieren, pueden hacerlo y se les retribuye. Pero es una opción suya. –No parece entonces que vaya a ser un servicio diario ni semanal ni en todos los centros. –Hay que tener en cuenta que nuestros médicos tienen un cupo de 1.500 pacientes. Y, si se organizan con la consulta presencial y telefónica en su horario habitual, pues perfecto. Las agendas de enfermería están trabajando bien y las tareas burocráticas han tenido un alivio importante, porque se han reforzado con personal administrativo. Lo importante es que todo no recaiga sobre un colectivo. –Los vecinos creían que esas consultas a crónicos se harían en casi todos los centros y que usuarios sin esas patologías podrían acceder a huecos que quedasen libres. ¿Lo entendieron mal? –No lo sé. Sí sé que la atención primaria es un gran servicio y que conoce muy bien a sus pacientes. Están bien atendidos. El paciente que necesite ser visto no va a verse privado de su atención. –Antes decía que no había demoras. ¿Se refiere a que se cita de un día para otro? –De un día para otro te ven, sí, incluso a veces en el mismo día. Esto, es cierto, es variable y conviene explicarlo. Porque si un médico está de vacaciones o de asuntos propios o haciendo un curso, y en un día o tres no va a su centro de salud, pues si el paciente quiere que le vea su médico tendrá que esperar a que vuelva, claro. Pero si necesita ser visto le atenderá otra persona. No hay demoras hoy en día. –Ha habido mejoras en el centro de Perchera. La última, una sala de fisioterapia. –Es una propuesta que hizo Salud para facilitar que los pacientes de la zona no tengan que desplazarse lejos para recibir ese servicio. Está funcionando muy bien. En Perchera también hemos hecho el nuevo servicio de Pediatría, sacándolo del centro y liberando espacios, y ambas cosas son grandes ganancias para el centro. La nueva coordinadora del centro, Isabel Fernández, está haciendo un gran trabajo. –El plan de ampliación de Cabueñes recogía que Perchera se mudará definitivamente al Avelino González más adelante. ¿Habrá que reformar el centro de especialidades? –Habrá que actualizarlo, sí, un poco como lo que se ha hecho con Pediatría. Es pronto. –Volvamos al hospital. Las listas de espera van bajando, lentamente. ¿Se reactiva el plan de choque en quirófanos tras el verano? –Sí, habrá actividad de mañana y de tarde siempre que sea posible. –Otro tema que hay que cerrar este año es el de los contratos eventuales, los de un año. Se están limitando a nivel estatal. ¿Ha echado cuentas? ¿Cuántos sanitarios se beneficiarán? –Ya hemos hecho el informe de necesidades. El Sespa ahora tiene que evaluarlo para cumplir con ese real decreto, por el que se tiene que estabilizar a este personal de eventuales en personal estructural. Afectará a unos 600 profesionales. Es un volumen importante. –¿Cuál es la plantilla total ahora mismo? –Unos 4.150 profesionales. Hubo un incremento importante ahí, en 2019 eran 3.689. Se incrementó porque habilitamos espacios nuevos, como la quinta planta, con 36 camas, y la ampliación de Urgencias. Y también eliminamos las camas supletorias. Todo eso se tuvo que dotar de personal. –¿Se ha diseñado la campaña de la cuarta dosis contra la covid-19? –Estamos buscando espacios con el Ayuntamiento. Ya sabemos que en el Palacio de Deportes no podrá hacerse porque va a tener torneos deportivos, pero hemos mirado algunos espacios, como La Tejerona, y seguimos estudiándolo. No habrá problemas.