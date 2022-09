Cimadevilla se moja con su cucaña

La fiesta no para ni en los barrios, ni en las parroquias. Las celebraciones apuran sus últimos días sin que decaiga el ánimo de los vecinos. Cimadevilla se dio un buen chapuzón con la tradicional cucaña celebrada junto a la Antigua Rula en la que decenas de participantes se animaron a intentar alcanzar la bandera. Adrián Fernández estrenó la competición y dio muestras de lo complicado de la prueba. "Fue muy difícil, había mucha grasa en el palo", admitió este vecino de El Llano, que se acercó al barrio alto para disfrutar de unas celebraciones que tampoco cesaron ayer el ritmo en La Camocha, La Guía, Serín y Roces. "Unen a los vecinos", apuntan muchos de los que participan.

Volviendo a Cimadevilla y su cucaña, Adrián Fernández reconoció que estos días se ha vuelto un asiduo del barrio alto. "Llevo viniendo toda la semana, son las mejores fiestas de Gijón", aseguró. "Hay muchas actividades para juntar a gente joven y mayor", agregó. Respecto a la cucaña, participaron decenas de personas, pero el que logró coger la bandera al final del tronco colocado sobre las aguas del Puerto Deportivo fue Iván García. No es la primera vez que lo hace. "La experiencia es un grado", aseguró el ganador de la prueba, oriundo de Cimadevilla. "El barrio está adornado, hay mucha gente y el tiempo acompaña", comentó sobre los festejos.

Unos festejos que ya valoran sus organizadores. "Las plazas están abarrotadas, estamos contentos con cómo está yendo", comentó Marcos Huergo, que es secretario de la comisión de festejos. Además de la cucaña, en Cimadevilla hubo concierto infantil y se cerró la noche con la "Orquesta Assia".

Donde también siguen de celebración es en La Camocha, que cierra hoy su festividad. La sesión vermú marcó ayer el inicio de un día ajetreado en el antiguo poblado minero, que acogió de tarde la entrega del bollo antes de la fiesta de la espuma y de la merienda cena popular. "Es emocionante que vuelvan a juntarse familias y amigos", remarcó Adrián Arias, presidente de la asociación vecinal, que se mostró satisfecho por la acogida que han tenido las fiestas. "Siempre merecen la pena, pero este año más por la recuperación tras la pandemia", manifestó el líder vecinal que agradeció la visita de la alcaldesa, Ana González, quien acudió al vermú. "Estas fiestas sirven para la unión de todos y para festejar como se hacía antes", apuntó, por su parte, Isabel Menéndez, una vecina de La Camocha.

Por su parte, Serín finalizó ayer sus fiestas con varias actividades que ejemplificaron el "éxito" de las jornadas, como aseguró Luis Cuervo, presidente del "Club Xente Xoven", organizador de los festejos. En La Guía, la música y el humor hicieron las delicias de los presentes. "La gente salió muerta de risa", contó Paulino Tuñón, líder vecinal, sobre la obra de teatro "Nun yes tú" que tuvo lugar en el colegio Río Piles. Tuñón mostró "satisfacción plena" por cómo han ido las jornadas en el barrio. Mientras, en Roces el protagonismo recayó ayer en la música, con actuaciones de Cynthia, "Look Out" o Arancha Miñán. Hoy cerrará sus fiestas, al igual que La Camocha y La Guía, que aprovecharán hasta el último instante para festejar en compañía, como lo hará Cimadevilla, que también mantiene el ritmo.