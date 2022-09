Revuelta en el cantón del PSOE asturiano

Mientras el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), el presidente autonómico Adrián Barbón, gritaba ayer un "¡basta ya!" junto al Pozo Funeres e instaba a dejar de convertir los problemas internos del PSOE en problemas externos y de "deteriorar la imagen del partido", a las puertas de la Casa del Pueblo de Gijón uno de los militantes que impulsan la recogida de firmas para forzar primarias a la Alcaldía, Carlos Zapico, daba otra vuelta de tuerca a la campaña para apartar a la alcaldesa Ana González con una rueda de prensa en la que también lanzaba reproches al propio Barbón y a la secretaria de organización de la FSA por defender que Ana González vuelva a ser la candidata del PSOE a la Alcaldía en mayo de 2023.

El significado de la escena no puede comprenderse en toda su magnitud si no se tiene en cuenta que el exconcejal gijonés no es un militante más, sino un histórico del PSOE local y que junto a los otros cinco militantes que abrieron la espita para la recogida de firmas contra la Alcaldesa, –Ángel Calvo, Teresa Ordiz, Manuel Vallejo, Blanca Palmero y José Luis Rodríguez "Patón"– son acólitos de la comisión ejecutiva del PSOE de Gijón, controlada desde el pasado 2 de abril por un sector del partido distinto al que domina la FSA, en el que está encuadrada la Alcaldesa. A ella, Adrián Barbón ha dado su apoyo expreso para que repita en el cargo, algo que hizo después de que prendiera el incendio en el socialismo gijonés para intentar relevar a Ana González.

La revuelta se inició con el escrito que en agosto dirigieron los seis veteranos militantes a los órganos del PSOE para que les aclararan el procedimiento y los plazos para intentar recoger las firmas necesarias para evitar que Ana González sea automáticamente candidata. Pero es el último de los capítulos de una larga tradición de divergencias con la FSA por parte del sector tradicionalmente hegemónico en el PSOE gijonés, una suerte de cantón que durante décadas estuvo controlado por el mismo sector del partido que volvió a tomar las riendas en abril, tras haber sido desplazado en 2017 por el sector que apoya a la Alcaldesa.

Mientras el PSOE de Gijón se debate en plena crisis interna entre los partidarios de Ana González y sus detractores, estos últimos van acumulando día tras día firmas, asegurando ayer haber alcanzado 525, el 88,8% de las 592 necesarias para cambiar de cabeza de cartel en mayo de 2023. Si se alcanza esa cifra, sobre el papel Ana González aún podría concurrir a las primarias optando a la reelección, pero el hecho de que más de la mitad de los afiliados respaldaran una iniciativa que se les plantea sin tapujos que es para echar a la Alcaldesa, en la práctica sería tanto como enseñarle la puerta de salida. En todo caso, incluso aunque Ana González se apartase, si se fuerzan las primarias previsiblemente habrá competencia por encabezar la lista socialista el próximo mes de mayo.

A falta de cinco días, incluyendo hoy, para que finalice el plazo de recogida de firmas, y con visitas a afiliados casa por casa además de una sala habilitada en la Casa del Pueblo para cosechar esos apoyos, los promotores de las primarias están convencidos de que lograrán completar las 592 firmas necesarias para obligar a que se pongan las urnas en la Casa del Pueblo de Gijón.

Se alcance o no esa cifra, la partida aún no habrá acabado. Si se logran las 592 o más, habrá que comprobar si todos esos apoyos son válidos. Esto es, que los firmantes son militantes afiliados antes del pasado 1 de junio y al corriente de pago de sus cuotas del partido. Si han acudido a firmar algunos de los más de 70 afiliados dados de alta con posterioridad a esa fecha, o alguno que tenga recibos pendientes, sus rúbricas irán a parar a la papelera. Además, afines a la Alcaldesa también están planteando la posibilidad de que puedan retractarse quienes ya han estampado sus firmas. Las supervisión correrá a cargo de la Comisión de Ética de la FSA. Personas de ambos bandos aluden a presiones a los afiliados por parte de los del otro.

Por otro lado, aunque no se alcance la cifra crítica, los detractores de la Alcaldesa se están viendo reforzados por el hecho de que el apoyo de la militancia a su causa ya haya superado con creces los votos cosechados por Ana González cuando ganó las primarias en 2018. El elevado número de apoyos a esta iniciativa para lo que es un proceso interno en el PSOE gijonés, también refuerza a la ejecutiva local liderada por Monchu García, que habría quedado tocada con un respaldo menor.

Aún está por ver qué ocurre el día después de que finalice este pulso, mientras la Alcaldesa aguarda en silencio, las relaciones entre los secretarios generales del PSOE de Gijón y de Asturias son menos que tibias desde hace meses y los asuntos concernientes al "barullo", como calificó a la revuelta de Gijón el presidente regional, se tratan entre la vicesecretaria general del PSOE gijonés, Begoña Fernández y la secretaria de organización de la FSA, Gimena Llamedo.

En juego está ahora el futuro gobierno de la principal ciudad de Asturias y, si vuelve a ser socialista, qué sector del partido lo controla. En los próximos días se sabrá si repite la misma candidata o se abre el abanico. En el caso de que siga la Alcaldesa, tendrá que encarar una campaña electoral tras haber sido cuestionada sin tapujos por un sector del partido. Si hay primarias, está por ver si cierran o acrecienta la brecha abierta entre ambas sensibilidades del partido y que, a tenor del cruce de declaraciones, aparenta que tendrá difícil sutura. Empieza la cuenta atrás.