Zapico descarta "compadrear una solución" negociada a falta de 67 firmas para votar

Los impulsores de la recogida de firmas para forzar primarias ya alcanzaron ayer las 525 adhesiones de las 592 rúbricas necesarias para que se pongan las urnas en la Casa del Pueblo. Carlos Zapico considera que se está ya en un punto de no retorno y a falta de 67 firmas para lograr su objetivo descartó ayer una solución negociada con la FSA. Buscar un candidato alternativo de consenso habría sido viable en otro momento, pero ve inconcebible "compadrear una solución", poniendo "un parche, una cataplasma".

"Nadie en esta organización, ni ella cuando se presentó a las primarias, ni siquiera los últimos secretarios generales del partido, alcanzaron ni de lejos una cifra de 500 apoyos y nosotros ya estamos en estos momentos en ese nivel de apoyo y la bola sigue creciendo", explicó Zapico para enfatizar su tesis del rechazo entre la militancia y la ciudadanía a la actual Alcaldesa.

Zapico reprochó a Ana González que se escude en los estatutos para intentar evitar "presentarse a la prueba del algodón del examen de sus propios compañeros", agregando que "la ciudad hace mucho tiempo que está diciendo que tal y como va el gobierno municipal lo estamos haciendo mal, y el apoyo de la ciudad cada vez es peor. Pero es que desde que empezó el proceso de primarias eso cada vez se ha amplificando más".

El exconcejal gijonés agrega que "en este momento las voces de la calle son tan fuertes y están hablando tan altas y tan claras, que a mí me lo están diciendo todos los días por la calle, que ‘si presentáis a Ana González como cabeza de cartel, no sólo vais a perder las elecciones, si no que vais a perder la ciudad’" por lo que considera que en este momento "ya no caben medias tintas, porque lo que está diciendo la ciudad es tan claro como que vamos mal y que con esta candidata vamos a perder no sólo las elecciones, sino también Gijón. Y ya no hay marcha atrás. En algún momento se pudo decir que había la posibilidad de parar esto y sentarse a hablar. Ahora ya nadie en Gijón nos creería: cualquier cosa que no sean unas primarias de las que salga un ganador o una ganadora, la ciudadanía no nos creería, no tendría ninguna credibilidad. O sea, que estamos abocados a las primarias y Ana eso lo tiene que oír, ha dicho que no quiere participar y va a estar en silencio durante todo el proceso. A mí la impresión que me da es que sigue desoyendo a la propia ciudad; el que se mantiene en silencio es que no quiere contestar lo que dice la ciudad, y lo que dice la ciudad es ‘no nos vales’".